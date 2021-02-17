房市／台南今年房市看點 南科和交通建設
財經中心／綜合報導
2021-02-17 08:00:00
台南是去年台灣房市景氣最熱絡的地區之一，新年度又有哪些潛力區域值得關注？專家指出，台南今年房市發展，應會緊扣重大交通建設與南科發展，包含市中心的台南火車站、平實營區周邊，以及「緊鄰南科的善化與新市」、「北外環道沿線」、「平實營區至南科之間的國道一號沿線」等。
Mobile01網友日前分享自己整理的「2021年新展望：台南重大建設排名」，前五名包括北外環道、鐵路地下化、捷運藍線、國道一號永康交流道聯絡道工程，以及仁德二空都市更新案。針對大台南新年房市展望，信義房屋永康鹽行店店長李聿旌認為，台南有許多重大建設，南科也持續發展中，今年的房市看點預料仍與這兩大因素息息相關。首先是重大交通建設部分，李聿旌指出，鐵路地下化工程正在進行中，隨著工程漸有進展，台南火車站與成大周邊應會明顯受到帶動，因為當地原本是傳統市中心區域，因交通阻隔、商業重心近年轉移至東區，略有商圈沒落的跡象，若交通命脈能被打通，加上新的議題炒熱，可望提升當地不動產的話題性與保值程度。另外，東區平實營區周邊也是近年台南市房價漲幅顯著的區塊，隨著公共建設到位、知名建商開始推案，今年也會是房市一大熱區。其次，則是與南科發展息息相關。李聿旌表示，平實營區來往南科的國道一號沿線都是既有生活機能成熟、學區受到好評的舊商圈，由南而北如虎尾寮、大灣、復國、大橋重劃區、鹽行等，勢必持續受到南科帶動，吸引買方移入。至於緊鄰南科的善化與新市，剛性需求大，即便生活機能尚約需3至5年才能成熟，但有望向當年中科周邊一樣，日後得以蓬勃發展。最後，北外環道工程也將串起南科至安南、安定等蛋白區域的交通，也可望受到帶動。