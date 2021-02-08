刮刮樂怎玩都虧？行家曝「最強攻略買法」 中獎機率大增
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 17:08:06
台灣彩券推出的刮刮樂行之有年，尤其每到過年的時候，各種加碼以及大獎，吸引不少民眾前往彩券行試試手氣。對此，財經專家《股海筋肉人》就在臉書粉專上，利用Excel統計了近期發行的刮刮樂的所有獎項及期望值，分享給民眾參考。
股海筋肉人一開始就強調「期望值都是負的，請量力而為」，表示若你打算投一筆金額購買刮刮樂，那應儘量購買面額高的，雖然可刮張數看似較少，較無樂趣感，但如此每百元可回收的金額越多，能收回來的錢也會較多。股海筋肉人透露，如果想買100元面額的可以挑選「好運到」、200元可以挑選「刮刮金樂透」、500元則是「超級麻將」；另外，由於300、1000、2000的面額皆只有發行一檔，可以按照個人喜好購買。最後，股海筋肉人也建議，買刮刮樂或彩券等物能以「慈善捐款」為出發點，沒中就當作捐款助人，買起來才會心情愉快，「綜合以上，我認為還有更好的選擇是直接捐款」。據了解，台彩曾指出，每期的刮刮樂中獎機率，都是依照該期總中獎張數，除以總發行張數計算，獎項則是採隨機分配，且各期刮刮樂的獎項皆是以公益彩券整體獎金支出率60%為原則規畫。（編輯：陳雅雲）