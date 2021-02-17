房市／高雄今年看點都在這幾處 建設多
財經中心／綜合報導
2021-02-17 08:30:00
2020年初台灣房市一度受新冠肺炎疫情衝擊，但隨房貸低利、熱錢湧現，年中之後房市景氣開始不斷加溫，以高雄市來說，去年全年移轉棟數繼2014年後再次站上3.8萬棟。房市專家分析，2021年高雄有許多建設持續進行或將啟用，預計北高雄漢神巨蛋、農十六、後驛商圈這條軸線，以及南高雄亞灣區、蛋白區的橋頭與仁武等地，全都各有看點。
延續去年房市熱度，信義房屋明誠鼎山店店長孫再生指出，今年無論北高雄、南高雄市中心，以及蛋白區，各有亮點值得期待。孫再生認為，北高雄市區以漢神巨蛋、農十六、後驛商圈這條軸線議題最多，除既有的漢神巨蛋商圈、捷運紅線之外，另包括高雄車站翻新、建商積極在後驛商圈整合舊公寓與透天、義享天地百貨商場預計3月試營運等；更長期來看，近農十六的地上權開發案也預計引進南台灣第一座城市型海洋館。南高雄市區則以亞洲新灣區一帶議題最多，重大建設包括高雄展覽館、總圖、輕軌、海音中心、港埠旅運中心，其中，海音中心預計3月進行滿載測試，並於4月開幕，港埠旅運中心也預計年底完工。孫再生表示，位於亞灣區的205兵工廠將啟動搬遷作業，可望提供亞灣區更多發展腹地。孫再生也表示，除北高雄與南高雄市中心外，預估蛋白區今年在土地、廠房的交易熱絡程度上也值得期待。他進一步說明，南科發展蓬勃，高雄路竹科學園區、橋頭科學園區，乃至於仁武產業園區等，廠商對於用地及廠房的需求也會被帶動，因此蛋白區的商用不動產，至少這1、2年內應該都會頗受矚目。