50萬頂下「450萬金店面」！人夫經營半年崩潰：地獄惡夢
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 17:08:37
天下真的沒有白吃的午餐！用50萬就能頂下價值「450萬的金店面」你願意嗎？就有一名人夫抱怨，因為老婆自作主張，只好頂下手搖飲品牌金店面，沒想到半年慘痛虧損近上百萬，讓他忍不住崩潰：「簡直是地獄級惡夢」。
一名人夫在臉書《靠北婚姻2.0》訴說自身遭遇，「去年老婆在網路上看到某飲料店老闆要頂讓，原因是結婚要搬去台北，便開出轉讓金50萬元，吸引抱有老闆夢的有緣人」，由於飲料店是知名加盟店，原PO老婆也相當心動，更估算「加盟金就要300萬，設備及裝潢大概150萬，等於只要拿出50萬現金，就可以換到450萬元的價值，何樂而不為？」且頂讓前，老闆不斷慫恿，並曬出自己亮眼經營的數據。但原PO則看出陷阱，「光是一條街就有9家飲料店，太競爭。此外月租金高達3萬2000元，且老闆才做不到2年就要賤價頂讓。另外店面雖位處中間黃金地段，根本吃不到前頭與尾巴的人潮，購買人不多」。沒想到老婆聽完原PO分析後，仍偷偷拿錢直接完成交易，更勸老公要「抓準時機」大賺一筆。眼見木已成舟，原PO也只好一頭栽入幫忙，學了2周便夫妻倆開始開業，卻面臨各式難題。原PO開始訴說悽慘的經營經驗，「工讀生翹班、難找人、原來員工嫌太累而離職；原物料只能向總店進貨，光是成本就比外面貴20%；營業利潤總店還要抽成，給加盟者的利潤只剩15%；沒有權利調整營業方向及項目，總店控管死死的」。這樣的經營狀況，讓夫妻倆開業第一個月就虧損4萬，之後數個月也都維持這樣的現況，恰巧又遇上疫情衝擊，「營業不到一年已經虧損50幾萬了加上頂讓金，夫妻虧了100萬左右」。這也讓原PO老婆的老闆夢徹底破滅，更打算遵循前老闆頂讓模式，趕快止損。最終夫妻倆想以30萬頂讓店面，沒想到資訊發出後，3個月都沒有人來詢問。最終原PO只好將店內設備賤賣，再提前退租，結束這地獄級惡夢。原PO也感嘆：「因為這件事去年跟我老婆吵了一年多，也打了起來，差點離婚，結束營業後認賠殺出，夫妻感情才慢慢恢復」。慘痛的經歷曝光後，不少網友也感慨回應，「其實加盟並不能算是創業，會比較算是幫人打工」、「夫妻共體時艱，還好已經認賠收掉」、「我也曾經開餐飲，原物料真的都是總店賺走」、「勸世文，將經驗分享出來，也是行善積德」「飲料店位置真的很重要，汰換速度非常快，但連鎖的撐比較久」。（編輯：潘毅）