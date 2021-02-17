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房市／青埔重劃區估微降溫　不易漲

財經中心／綜合報導

2021-02-17 18:00:00

▲去年青埔重劃區過熱漲多，專家估今年微降溫。（圖／NOWnews資料照）
▲去年青埔重劃區過熱漲多，專家估今年微降溫。（圖／NOWnews資料照）
桃園重劃區去年因公共建設持續投入及大型開發案工程陸續動工、生活機能逐步到位、剛性需求強烈等因素，交易價量齊揚；專家表示，雖有短期疫情利空，但評估2021年桃園重劃區長期走勢仍看好，青埔特區會延續去年熱度、價格維持平穩，小檜溪重劃區則因綠地多，又緊鄰交通要道，預估為新興重劃區表現最亮眼。
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大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，今年青埔特區交易量預估還是會不錯，不過價格應會下修，主因是去年預售市場房價開至四字頭，去年央行信用管制後再加上疫情的短期利空，今年投資買盤縮手，預售市場往上拉抬偏弱，價格將趨於平穩，要再開比去年高價的機率較低。
郎美囡進一步表示，2021年青埔的房價走勢對自住買方相對有利，尤其青埔的生活機能逐漸完善，又因捷運帶動，交易量十分穩定；而新興重劃區亮點則是小檜溪重劃區，預估新屋市場會有不錯的表現，原因是桃園知名重劃區如藝文特區、中路重劃區、經國重劃區，價格都已上揚，而鄰近新開發的小檜溪重劃區，綠地較多，區域內又有主要幹道貫穿，接南崁交流道上國道一號、國道二號都很方便。
信義房屋中壢民權店店長張黃記則指出，今年的青埔買盤短期應會降溫，主因是青埔有許多北客，近期正逢疫情，因此部分北客會暫緩看屋計畫，但若是桃園在地的自住族群就較無影響，還是依原定計畫購屋。
不過，張黃記評估，雖然有短期利空影響，青埔房價長期仍是看漲，原因是航空城、亞洲矽谷等計畫，都是具體的重大建設，影響中古屋主惜售；且青埔的預售案已開價4字頭，中古屋的房價相較親民，在剛性需求持續強勁之下，青埔2021年的房市狀況仍是看好。
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