領完年終喊要離職！男臉綠「同事4年都沒走」 原因跪了
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 17:25:15
不少人在公司苦撐一年之後，明明工作不適合自己又或者工作環境不優，為的就是領到過年前這一筆年終獎金之後再走人，因此就有所謂的「年後轉職潮」出現。不過，近日就有網友分享有同事喊了4年「領完年終走人」卻走不了，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我前同事4年前的過年那時，原本說領完年終就要走了，結果到現在還在公司，因為有人跟他說，好蠢，要走也是等228連假休完再走，結果他就聽進去了」。「沒想到後來又有人跟他說，清明連假休完再走啊，你不休喔？接著是端午禮金你不領喔？於是捱過7、8月後，又有人說中秋禮金來了耶，不拿白不拿，終於下定決心要走了，謎之音又告訴他，再撐三個月年終又要來了，你現在走，沒有年終了，真笨，於是又走不了了，日復一年，給各位參考」。貼文一出，網友紛紛回應「有感+1＝＝真的太難下決定了」、「這很像有道理耶...仔細算一算只剩七八月可以離職，不然誘惑太大」、「應該人人都有那種整天說要離職但死都不走那種同事」、「真要走的才不會掛在嘴上，都走了才知道」、「真的傻眼....難怪走不了」、「終於有人點出走不了的原因了」、「這邏輯真的跪了，離職想放幾天假就放幾天啊，真笨」。（編輯：張嘉哲）