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領完年終喊要離職！男臉綠「同事4年都沒走」　原因跪了

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 17:25:15

▲一名傳產老闆日前發文，怒揭面試遇到的4大地雷問題，工作內容及薪資一曝光後，網友們全戰翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲不少人在領完公司年終之後，準備要在過年後離職轉換跑道。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
不少人在公司苦撐一年之後，明明工作不適合自己又或者工作環境不優，為的就是領到過年前這一筆年終獎金之後再走人，因此就有所謂的「年後轉職潮」出現。不過，近日就有網友分享有同事喊了4年「領完年終走人」卻走不了，貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「我前同事4年前的過年那時，原本說領完年終就要走了，結果到現在還在公司，因為有人跟他說，好蠢，要走也是等228連假休完再走，結果他就聽進去了」。
▲網友分享自己同事領完年終後喊要離職，但說了4年卻走不了。（示意圖／
▲網友分享自己同事領完年終後喊要離職，但說了4年卻走不了。（示意圖／ NOWnews 資料照）
「沒想到後來又有人跟他說，清明連假休完再走啊，你不休喔？接著是端午禮金你不領喔？於是捱過7、8月後，又有人說中秋禮金來了耶，不拿白不拿，終於下定決心要走了，謎之音又告訴他，再撐三個月年終又要來了，你現在走，沒有年終了，真笨，於是又走不了了，日復一年，給各位參考」。
貼文一出，網友紛紛回應「有感+1＝＝真的太難下決定了」、「這很像有道理耶...仔細算一算只剩七八月可以離職，不然誘惑太大」、「應該人人都有那種整天說要離職但死都不走那種同事」、「真要走的才不會掛在嘴上，都走了才知道」、「真的傻眼....難怪走不了」、「終於有人點出走不了的原因了」、「這邏輯真的跪了，離職想放幾天假就放幾天啊，真笨」。（編輯：張嘉哲）
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