房市／專家估台中熱點集中市區 大量推案
財經中心／綜合報導
2021-02-17 18:30:00
台中市不動產開發公會展望2021年房市熱區，包括14期重劃區、水湳智慧城周邊，以及單元三至五，且個案開價都將達每坪40至60萬元。
地政局資料顯示，14期提供建築用地221公頃、公園與道路等公共設施約183公頃，被稱為台中40年來最大土地開發計畫。信義房屋文心中清店店長謝明哲說，14期重劃區甫配地完成，由於土地取得成本高，並多由一線建商插旗，加上未來有台中巨蛋等建設進駐，可想而知未來推案的價格、話題性也會相當高；水湳經貿園區則被視為「第二個七期」，隨中央公園等公共設施陸續啟用，周邊建案開價已上看3字頭，但近公園、園區中心的土地還未開始推案，未來發展性備受期待。單元三、四、五均位於南屯區，信義房屋南屯店店長杜得琳說明，單元三至五目前僅單元三有興建住宅，屋齡都在2年內，單元四與五則尚待土地重劃完成後開始開發。整塊區域面積相加大約180公頃，公設地比例約在45%至49%，也就是住宅密度低，規劃許多學校與公共設施用地，地理位置方面，則是高鐵站之後，台74線首個匝道口周邊，加上又近八期，能夠吸納八期外溢的居住人口。杜得琳以單元三為例，因推案建商都是口碑好的知名建商，推出的產品也非鎖定首購，目前成屋的單價都在40萬上下，預售屋則介於40至50萬間。謝明哲進一步分析，去年台中房市熱區主要在G0機捷特區、10期、11期，今年若以14期、水湳以及單元三至五為重點。由於去年房市大環境熱絡，市郊蛋白區交易價量有一波顯著增幅，如今推案重點轉至市區且開價不低，買盤會更有支撐性，對當地中古屋也會有拉抬作用。