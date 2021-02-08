員工深夜突傳訊「不上班了」！店長一點開臉綠：他太誠實
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 17:39:57
一間公司的員工總是來來去去，不少人可能因自身規劃或期望不符等理由，選擇辭去原本的工作。不過，就有一名老闆指出，自己深夜4點多收到員工傳來無法工作的訊息，但理由曝光後，立馬引來大批網友直呼「他很誠實！」
原PO於《爆廢1公社》上發文，表示深夜4點多收到員工傳來的訊息，對方一開頭就道歉表明不能去上班，還透露「昨天會遲到也是因為她（女友）」。員工在訊息中強調願意做任何自身負擔得起的賠償，隨後也向原PO表達感謝及歉意，「我要離開台南了，很謝謝你讓我打工賺錢，抱歉，我真的非常抱歉沒辦法去上班」。不僅如此，對方甚至難受直呼「我沒有女友就不行了...真的不行了...她決定要分開了！現在這關我真的過不去！今天上班我肯定會搞砸...」，最後再度致歉「我對你感到非常抱歉，我可能會睡到中午後，不敢接你電話了...抱歉」。看到這樣的訊息，原PO也無奈喊道「當您們遇到同仁半夜四點傳這樣的訊息給你，身為店長的你該怎麼辦？」貼文一曝光，就引來許多網友傻眼回應，「我比較想知道你回了他什麼...」、「告訴他，祝他幸福」、「慢走不送」、「雖然很無奈，但還是會抓他來聊一聊」、「放他走吧⋯⋯」、「支持他追尋真愛～就讓他去吧！祝他幸福」、「就不要來了，這種的失不失戀都會找理由不上班，還不如乾脆點要走給他走，趕快再請人才不浪費時間」。但也有人指出，「他很誠實！我會先找人代班，讓他自我冷靜一下」、「雖然無奈，但是他至少誠實先說了」、「我覺得他很誠實的跟你交代他不去上班的理由，可以好好談談，不然只能請他先離職了，工作上這樣一定影響工作情緒跟品質」；甚至有人建議「當老闆的對於員工的私生活不要過度干涉，你只要解讀到因私事PT要離職，有所告知就好了喔。」（編輯：陳雅雲）