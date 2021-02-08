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轎車暴衝撞進全聯！現場一片狼藉　網看傻：請支援輸贏？

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 17:53:57

▲網友分享轎車撞進全聯的罕見照片，引發熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書社團）
▲網友分享轎車撞進全聯的罕見照片，引發熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書社團）
連鎖超市「全聯福利中心」販售商品琳瑯滿目，是不少民眾採買生鮮蔬果及日用品的首選之一，經典口號「請支援收銀」更是朗朗上口，深入人心。而有位網友分享了一張轎車意外暴衝撞進全聯門市的照片，搭配上「請支援收銀」的眉批讓大家笑翻，文章發布不到2小時就獲得超過萬名網友按讚，引發熱議。
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有位網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享了一張照片，照片中可以看見一輛銀色小轎車不知何故撞進全聯門市內，現場陳列的禮盒、貨架皆被撞得東倒西歪，照片右邊還可以看到一位全聯門市人員匆匆走過的身影，似乎正在收拾善後。
▲網友歪樓回應，笑稱「請支援輸贏」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲網友歪樓回應，笑稱「請支援輸贏」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
罕見的傻眼意外讓網友全都愣住，紛紛在底下留言笑稱，「請支援輸贏」、「你幹嘛攻擊我的村莊」、「哇！珍妮佛羅培茲，你攻擊了我的超市？」、「警察大人你聽我說，我車開好好的這超商突然撞過來」、「請支援收攤」、「這是限時60秒的搬家活動？直接開車進來算違規吧」、「誇張」、「這家店今年過年業績已先達標」、「年貨不是這樣辦的，急啥」。
另外也有網友認為，「這車怎麼開的」、「得來速」、「跟之前撞超商的有異曲同工之妙」、「現在這種購物車是趨勢嗎」、「這確定有駕照嗎」。（編輯：倪浩軒）
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