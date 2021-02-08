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年薪不到50萬！他急問「長輩紅包怎辦」　內行曝4字神解

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 19:14:51

紅包
▲有網友上網求助，若年薪只有50萬該給長輩包多少？（示意圖／翻攝Pixabay）
農曆新年將至，不少剛出社會的新鮮人都開始苦惱，到底該包多少紅包給長輩和晚輩。對此，就有網友崩潰求助，自己的年薪落在50萬以下，新年要包給家人長輩的紅包算一算共有5包，「該怎麼包才不會失於禮節，又不會造成太大的負擔呢？」貼文也引起熱議。
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原PO在《Dcard》表示，自己的年薪落在50萬元以下，自從出社會之後，每年要過年時都很焦慮，因為其他堂兄弟姐妹幾乎都比他會賺，甚至很多親戚還會不斷打聽他的工作以及何時要結婚，這讓原PO覺得相當自卑，但他今年打算包給父母、阿公阿嬤、外婆共5包，因此上網求助「依自己的能力應該麼包才合適？」
▲許多網友都認為，過年給紅包應該是心意最重要。（示意圖／NOWnews資料照）
▲許多網友都認為，過年給紅包應該是心意最重要。（示意圖／NOWnews資料照）
許多網友看完卻強調4個字「量力而為」，過年給紅包應該是心意最重要，「盡自己所能就好」、「包多少不重要，心意誠意量力而為」、「別想太多，心意最重要」、「量力而為就好，千萬別為了面子亂給」、「不要打腫臉充胖子，搞得自己沒生活品質」、「就比去年多一點點就可吧」。
另外，也有不少人給出建議，「我打工一個月工時不到80小時，包給爸媽各1000」、「我四包，今年沒年終一人2800，心意到就好，長輩知道，平常孝順比較重要」、「父母各3600，阿公阿嬤外婆各1200」、「爺爺奶奶各1200，爸媽各1000」、「爸媽3000、親戚2000、親戚小孩1000」。（編輯：許智超）
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