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日本回收桶「有2洞」卻只裝1個垃圾袋？專家解答設計真相

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 21:21:31

回收桶
▲日本街頭的回收桶雖然有2個洞口，但裡面其實只裝有1個垃圾袋。對此，專家也解答設計真相。（圖／翻攝FNNプライムオンラインYouTube）
近年來全球環保意識抬頭，各國開始提升資源回收的重要性，日本也在街頭設置許多資源回收桶，供剛喝完飲料的民眾，可以丟棄寶特瓶與鐵鋁罐等回收物品。然而，值得注意的是，這些回收桶雖然有兩個洞口可丟，但裡面其實僅裝了一個垃圾袋！對此，專家也解答了該設計理由。
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據《Nippon》報導，日本街頭上都有不少自動販賣機，為了避免民眾因無處丟棄垃圾，而隨手亂丟導致環境髒亂，故都會於販賣機附近設立回收桶，這些資源回收桶主要分為「寶特瓶」、「鐵鋁罐」兩個洞口供民眾丟棄，但值得注意的是，其實桶內根本沒有分隔開來，裡面僅有一個垃圾袋。
▲回收桶主要分為「寶特瓶」、「鐵鋁罐」兩個洞口供民眾丟棄。（圖／翻攝FNNプライムオンラインYouTube）
▲回收桶主要分為「寶特瓶」、「鐵鋁罐」兩個洞口供民眾丟棄。（圖／翻攝FNNプライムオンラインYouTube）
對此，日本富士電視台就向全國清涼飲料聯合會（全国清涼飲料連合会）詢問設計理由，總經理白石和弘就解釋「如果做分隔，其中一邊就容易裝滿，甚至可能會滿出來」，表示為了能夠增加容納空間，因此只選擇放一個垃圾袋。
▲全國清涼飲料聯合會總經理白石和弘解釋，「如果做分隔，其中一邊就容易裝滿，甚至可能會滿出來」。（圖／翻攝FNNプライムオンラインYouTube）
▲全國清涼飲料聯合會總經理白石和弘解釋，「如果做分隔，其中一邊就容易裝滿，甚至可能會滿出來」。（圖／翻攝FNNプライムオンラインYouTube）
此外，白石和弘也透露，回收桶上的洞口之所以設計成圓形，是為了配合瓶罐的形狀，以此避免民眾將其投入一般垃圾。而內部因只有一個垃圾桶，回收人員則必須手動分類，不過若分為兩個資源回收桶，可能會出現空間不足的情況，也可能導致兩個回收桶都被丟滿垃圾，反而會製造更多麻煩。（編輯：陳雅雲）
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