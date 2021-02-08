新主管來家訪！老媽竟抖「真實離職原因」 她一聽秒臉綠
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 21:23:20
不少人在發現工作不適合自己、工作環境不符合期待時，就會選擇離職，再尋找新的工作。近日，就有網友抱怨，主管到家裡訪問，但媽媽竟然直接主管說「真實的離職原因」，讓她相當崩潰，貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《Dcard》表示，相信多數人應徵新工作時，都不會提到前公司的壞話，所以她在應徵時都說「是想要有更好的發展」，但有天新主管來家中訪問，媽媽竟然直接跟新主管說，「因為前公司的前輩很難相處，又是長時間工作，所以我才會離職，甚至把前公司的八卦講出來，全都是負面的東西」。等新主管離開後，原PO立刻跟媽媽說「我不是說過不能跟別人講嗎？這樣主管會覺得我是個會說謊的人，傳到前公司的話怎麼辦？」沒想到媽媽卻不以為意，認為給新主管知道沒有關係，原PO也透露，媽媽不管她怎麼說都聽不進去，其他人也講過、唸過，但還是沒用，讓她忍不住說「大嘴巴真的會害死人，到底是什麼心態？」許多網友也紛紛回應，「有秘密不想讓人知道，就是最好誰都不要說」、「工作這件事，還是別跟媽媽提了吧」、「媽媽這樣母湯，也太尷尬了吧」、「妳到底是不是親生的？」、「我是所有事情不會跟家人說的，保留這些被人說嘴的事情」、「這位媽媽有點雷」、「這有點豬隊友了」、「是我一定崩潰，真的會害死人」。（編輯：許智超）