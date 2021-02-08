台灣電子書市場不行？出版人揭「業內真相」：更健康的路
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 21:48:01
電子書在全球市場已推出多年，台灣近年亦有不少業者大力推廣電子書，但要讓一般民眾從已經習慣的紙本書轉移載體，也並非那麼容易。就有網友好奇詢問，「台灣的電子書市場是不是不太行？」引發熱議，更釣出一位出版界的業內人士解答，認為電子書對「內容」產業來說是條更健康的路。
有位網友在PTT發文，詢問大家「台灣的電子書市場是不是不太行？」原PO認為雖然台灣的電子書有在進步了，但是對比中國、歐美，原PO感覺還有更進步的空間，更直指「價格過高、數量太少」的缺點，認為國外的電子書價格都很低，種類也很多，讓原PO不禁疑惑「台灣的電子書是不是還需要加油啊？」文章一出掀起討論，許多網友紛紛在底下留言回覆說，「太貴，電子化成本那麼低，我買實體就好」、「買實體書比較潮」、「買一台閱讀機我可以買幾十本書」、「還是喜歡看實體書」。不過也有網友認為，「兩個可以互補啊，工具書類電子書帶來帶去就很方便」、「一堆根本沒用電子書的在推文」、「覺得已經比預期發展的好了」、「實體書都不看了，還看電子書」。更有一位自稱做過1400多本紙本書、300多本電子書的出版業人士表示，電子書市場從2016到2020年，從市占率1-3%到8-15%，每年維持兩位數到三位數的成長率，雖然沒有歐美或中國的市佔率那麼高，「但也是滿行的了」。關於定價問題，該出版業人士則認為，定價機制是讀者、通路、出版社三方的利益平衡點，降價的關鍵在於可不可以吸引更多輕度讀者、甚至把不閱讀的人拉進場？還是說餅根本沒變大，分到的收益反而變小？至於種類數量的問題，該出版業人士則指出，根據「Readmoo」2020年的報告，電子書品項已達14萬本，這個數量基本上已經可以滿足一般讀者了。出版業人士最後結論，內容有價，這個價決定品質。過去紙本書一律79折的策略並沒有創造更多讀者，反觀現在電子書創造了不少只有數位閱讀才能玩的玩法，帶來許多「互動」跟「體驗」反而更能吸引讀者，「有別於直接的低價折扣跟自我剝削，對內容來說這條路是更健康的」。（編輯：倪浩軒）