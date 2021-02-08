女衝面試秒被錄取！離開卻忘一事 網全急壞：不要輕忽
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 23:02:47
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，自己面試當下主管就已經口頭上表明錄取，但一離開卻驚覺「並沒有紙本證明」，讓許多人著急提供解方，甚至直言「不要輕忽！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己最近面試了一間公司，過程中已經談論到何時上班，以及到職後該繳交的資料。原PO甚至還從主管那拿到口頭offer，但她事後驚覺並沒有拿到紙本offer，因此緊張提問「若是想拿到正式offer應該要詢問主管還是人資呢？以及該如何詢問才比較好，在請版上各位大大幫幫我」。問題一曝光，不少人也紛紛給予解方，「打電話找人資，就說你是誰，幾號去面試的且拿到口頭offer，希望能發一份正式錄取的電子offer到信箱，好方便準備報到當天需要帶的東西」、「當然人資」、「我的情況跟你一樣，也是得到口頭offer，至今已經過了兩個禮拜都還沒收到email，所以我剛剛寄信去詢問了，建議可以先寄信詢問看看」。此外，也有網友著急勸告「有些公司會有放鴿子的習慣，沒有拿到電子offer前不要輕忽，如果有錄音，至少事後妳可以有點補償」；原PO最後也參考網友的建議，透露事情已經解決，但因流程關係，所以要等年後才會有正式的電子錄取信。根據518職場人參網站中提及，若遇到「公司發出錄取通知，求職者也承諾到職，但公司卻取消錄取」的情形，因契約已成立，即便求職者還沒前往報到或正式上班，仍不影響契約效力。求職者可依民法第226條規定，要求公司負起損害賠償，但必須由求職者負擔舉證責任。（編輯：陳雅雲）