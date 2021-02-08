NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

領錢忘取現金！竟被後方房仲拿走　「超扯發展」讓網氣炸

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 23:09:44

▲（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友的家人去超商領錢時，忘記拿走，後來發現被人拿走。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
現在的便利商店幾乎都有提供ATM，方便民眾隨時提領轉帳。近日，就有網友抱怨，家人到到超商領錢時，忘了將現金拿走，後來發現後方的房仲將錢直接拿走，報警後原本想和解，卻被對方責怪故意造成困擾，讓家人們相當傻眼，貼文也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨公社》表示，第一次遇到這樣的事情，兩個多月前家人在超商領錢時，不小心忘記將錢拿走，拿走卡片後就在超商內選取商品，在結帳的時候才想起錢未拿走，到ATM查看卻沒有任何東西，當天也馬上報警處理。
後來經調查發現，排在後方的房仲看到錢未取走 ，就直接將提款機內的錢拿走，原PO也告知對方「知道是家人的疏忽，所以只要把錢還來，我們就和解」，沒想到對方竟直接嗆聲，「我家人造成她的困擾，還說是我們是故意，而且為何要拿給店員？」
▲原PO指出，房仲後來直接嗆聲，強調是家人造成她的困擾，還說家人是故意的。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO指出，房仲後來直接嗆聲，強調是家人造成她的困擾，還說家人是故意的。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這讓原PO忍不住質疑，「所以看到ATM上面有錢是可以自行領走並花掉嗎？這到底是什麼邏輯？家人回去ATM機台檢查時，那位房仲看到立刻就走了，所以是我們引誘她犯罪嗎？」
許多網友也紛紛回應，「不老實的仲介，誰還敢找她買房」、「不用和解啊，就是直接告到底就對了」、「天哪！對方太奇葩了吧」、「這不只是臉皮厚而且還無知，已經觸法了還那麼囂張」、「其實如果沒拿時間過了錢會收回去提款機，對方明顯行為不對」、「超商跟提款機都有監視器，她還敢拿」。
根據《刑法》指出，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.84%18.16%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
46.19%53.81%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
53.41%46.59%
2021-02-02-2021-02-08
即時
推薦閱讀