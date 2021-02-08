領錢忘取現金！竟被後方房仲拿走 「超扯發展」讓網氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 23:09:44
現在的便利商店幾乎都有提供ATM，方便民眾隨時提領轉帳。近日，就有網友抱怨，家人到到超商領錢時，忘了將現金拿走，後來發現後方的房仲將錢直接拿走，報警後原本想和解，卻被對方責怪故意造成困擾，讓家人們相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，第一次遇到這樣的事情，兩個多月前家人在超商領錢時，不小心忘記將錢拿走，拿走卡片後就在超商內選取商品，在結帳的時候才想起錢未拿走，到ATM查看卻沒有任何東西，當天也馬上報警處理。後來經調查發現，排在後方的房仲看到錢未取走 ，就直接將提款機內的錢拿走，原PO也告知對方「知道是家人的疏忽，所以只要把錢還來，我們就和解」，沒想到對方竟直接嗆聲，「我家人造成她的困擾，還說是我們是故意，而且為何要拿給店員？」這讓原PO忍不住質疑，「所以看到ATM上面有錢是可以自行領走並花掉嗎？這到底是什麼邏輯？家人回去ATM機台檢查時，那位房仲看到立刻就走了，所以是我們引誘她犯罪嗎？」許多網友也紛紛回應，「不老實的仲介，誰還敢找她買房」、「不用和解啊，就是直接告到底就對了」、「天哪！對方太奇葩了吧」、「這不只是臉皮厚而且還無知，已經觸法了還那麼囂張」、「其實如果沒拿時間過了錢會收回去提款機，對方明顯行為不對」、「超商跟提款機都有監視器，她還敢拿」。根據《刑法》指出，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。（編輯：許智超）