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員工發燒請假　附照片曝「快往生了」！老闆一看爆粗口

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 22:57:23

▲有位網友透露員工臨時請假後，傳照片證明自己發燒，但原PO一看照片卻氣炸了。（圖／翻攝自Pixabay，《爆怨公社》臉書社團）
▲有位網友透露員工臨時請假後，傳照片證明自己發燒，但原PO一看照片卻氣炸了。（圖／翻攝自Pixabay，《爆怨公社》臉書社團）
出社會開始工作後，難免會遇到不得不請假的狀況。不過也有時候，員工臨時請假但理由卻讓人哭笑不得。就有位女網友透露，自己男友的店裡最近請了一位新員工，到職三天就請假兩天，臨時傳訊說自己發高燒「快往生了」無法上班，但照片一看卻讓原PO氣炸，直呼「要裝也裝得像一點」，讓大家笑翻。
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有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露男友的店裡來了位新員工，「做三天請了兩天」。臨時請假後不接電話，然後傳了張耳溫槍的照片，說自己「燒到快往生了」。
不過原PO卻發現這照片越看越眼熟，一查果然就是網路上流傳的舊照片，讓原PO不禁爆粗口怒噴，「要裝也裝得像一點，去買個溫度計插在熱水很難嗎？」
▲網友發現員工請假傳來的照片，根本是網路流傳的舊照。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書社團）
▲網友發現員工請假傳來的照片，根本是網路流傳的舊照。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書社團）
笑翻的網友則紛紛在底下留言回覆說，「笑死我了～原來還有這一招啊」、「我也遇過車禍請假傳照片，結果受傷照片跟機車照片網路找就有一摸一樣的」、「我比較不信沒小孩的人家裡會有那種溫度計」、「幫他通報醫院呀，他連翹班都沒機會」、「所以現在看到照片要先Google才行」、「到底是他太聰明，還是我太笨」、「不久前我才遇過這種雷包，傳了一個溫度計來請假，隔了一個小時後出現在溜冰場還發限時動態玩的非常開心」。（編輯：倪浩軒）
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