客伸手酒精消毒！一按「轟隆轟隆」鐵門直落 畫面全笑歪
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 07:18:10
受到疫情影響，近一年來大多業者都設有酒精讓顧客進行手部消毒；不過，昨（8）日一名網友在臉書社團《路上觀察學院》提到，有顧客到一間餐廳的醬料區，見「酒精機器」想要進行手部消毒，豈料一碰觸按鈕，店家的鐵捲門竟當場落下，瞬間發出「轟隆轟隆」巨響，超糗遭遇讓全場笑翻。
原PO表示，當時到某餐廳用餐，有位到醬料區裝醬料的客人，按下眼前的兩台「機器」，想要使用酒精進行手部消毒，結果店家的鐵捲門竟當場落下來了，還發出「轟隆轟隆」的聲響，讓整間店的客人全部看傻，氣氛尷尬不已。畫面中可見，該餐廳的醬料區擺放餐具、面紙和吸管等物品供客人取用，牆壁上方還有兩台白色機器，乍看之下像極手部消毒機台，實際上卻是鐵捲門的開關。事後，客人立刻裝沒事壓回去，原PO目睹全程不禁笑稱「很想問老闆一天會被誤按幾次？」貼文一出，讓全場網友立刻笑翻「直接全區隔離消毒」、「求客人心理陰影面積」、「跟我家鐵門一樣的牌子」、「手上還端著醬料不知所措」、「我是往後坐背壓到開關，直接關了半間店的燈，其他客人可能以為有人要求婚之類的」、「超有畫面的，笑死」、「原來是觸動了金字塔的機關」；也有網友支援圖片「聰明的要貼張標籤」。（編輯：賴詠璿）
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