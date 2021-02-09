女逛全聯結帳！店員告知「天降驚喜」 婆媽樂歪：太幸運
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 08:06:30
連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一。8日一名女網友到全聯福利中心購物，結帳時店員告知「天降驚喜」，原來是雲端發票中了500獎金，讓她驚訝又開心，貼文曝光意外釣出許多網友共鳴「我也是結帳店員跟我說的！我立馬說要領現金！」
原PO表示，家中平均一個月在全聯消費1～2次，每次購買完發票都是直接存在全聯福利卡內，本以為發票中獎會簡訊通知，而且也沒想到會中獎。她接著說「今日去消費的時候，店員表示我有中發票500元，我驚訝又開心」，卻不禁疑惑「如果萬一我兌獎期間都沒有再消費那不就可惜了？」好奇詢問廣大鄉民「是不是要加入全聯app才知道呢？目前還沒加入全聯app」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「500好像是載具雲端發票專屬獎，我上一期也有中一次，也是結帳店員跟我說的，我立馬說要領現金」、「太幸運了」、「跟app沒關係，但我上次中獎也是沒收到簡訊，是店員告訴我有中獎我才知道的」、「對，我之前中200也是店員告知」、「恭喜妳」；不過，也有網友解釋「那張福利卡登記的是家用電話，就沒有辦法傳簡訊了，如果當初你有填email，會以email通知，像我的福利卡有登記，行動電話跟email中獎的時候兩樣都會通知」。（編輯：賴詠璿）