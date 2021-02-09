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他連15年包「400萬紅包」給岳父母！網傻了：差點叫乾爹

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 10:34:32

▲一名男網友發文抱怨，表示女友因為不滿他包的「紅包金額」，竟怒提分手，貼文一出，網友全嗨翻，直呼「解脫了」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲一名男網友表示自己連15年都包400萬紅包給岳父母，但是這是「越南盾」，並非台幣，也讓網友傻眼直呼「太少」。（示意圖／NOWnews資料照）

農曆新年將至，其中「包紅包」更是過年習俗之一，不少人早已買好新鈔與新紅包袋，準備包紅包給家中長輩晚輩，對此，也有一名男網友發文，表示自己連續15年包給岳父母的紅包數字，竟然年年都高達「400萬元」，不過貼文一出，網友們卻怒了。

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該名男網友在臉書社團《靠北婚姻-社團討論區》發文，表示自己這15年來，都給在越南的岳父、岳母各包200萬紅包。而兩個人加起來就要花費400萬元，出手相當闊綽，不過他在文末卻加上「今天旅行社報匯率1：850，真不好意思」！

▲一名男網友在臉書社團《靠北婚姻-社團討論區》發文。（圖／翻攝自《靠北婚姻-社團討論區》）
▲一名男網友在臉書社團《靠北婚姻-社團討論區》發文。（圖／翻攝自《靠北婚姻-社團討論區》）
原來，原PO所說的「200萬大紅包」是以越南盾為單位，並非台幣，而以原PO所述的匯率1：850試算，200萬越南盾約等於台幣2400元而已。

貼文一出，引起熱議，網友們開玩笑地表示，「差點叫乾爹」、「果然是董字輩的都百萬來百萬去的，可惜是在越南」、「大哥真闊」、「哥真有錢，200W*2＝400W了，我大概一輩子都賺不了這麼多了」。

另外，也有網友吐槽，「200萬越幣＝2500台幣，湊千萬應該更好看」、「太少了啦，傻眼」、「去胡志明市區吃頓比較高檔餐廳的飯就兩三百萬越盾了」、「以現在在胡志明市的物價 ，去一趟超市買個日用品就沒了」、「以目前的物價來看，200萬越盾買不了什麼東西（越南人路過）」。（編輯：郭佩蓉）

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