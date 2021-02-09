明天又不是除夕幹嘛放假？「真實原因」被抖出：根本聰明
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 10:43:02
一年一度的農曆春節連假來啦！從明（10）日開始，一路開始放到16日，整整一個禮拜假期，但是，你是否發現，其實10號根本就不是除夕，只是小年夜，那為何又要放假呢？近日，就有網友討論「有人覺得小年夜放假補班很煩嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「除夕是2月11日，結果2月10號小年夜被拿出來放假，要補班到2月20禮拜六，到底是哪個官員想出這個奇怪的放假法啊？這樣罵官員會被查水表嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「預留一天返鄉的時間吧！」、「預留返鄉的時間啊＝＝....以前小年夜沒放假，是沒看到除夕當天的車潮？」、「以前都擠在除夕返鄉，塞到快崩潰，後來小年夜開始放，分兩天分散車潮，根本聰明」、「不提早放到時塞車不是被罵爆嗎」、「就提前一天放紓解交通，你沒需求是你的事，很多有人用呀..」。事實上，依照108年已經核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」，透過「補班挪移」的方式，讓今年的春節連假至少有 7 天的假期，有助於改善年節交通問題，而行政院人事行政總處也已擬定方案，計畫未來10年農曆春節連假都將從小年夜開始放假，並進行常態化處理，即使未來政黨輪替，預期政策也不受影響。（編輯：張嘉哲）