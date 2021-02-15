過年也外送！UberEat公布春節熱門時段 熊貓估訂單漲3成
記者賴志昶／台北報導
2021-02-15 20:00:00
隨著外送平台興起，農曆年節期間除了圍爐團聚外，而也不少消費者使用外送。根據Uber Eats 統計，2020年農曆年節期間的美味數據中，午餐時段的冠軍是台北市、晚餐為台中、下午茶為新北市、除夕晚餐為高雄。另一方面，也不少消費者使用外送平台來購買年菜，據Foodpanda統計，今年受疫情影響，餐廳聚餐的比例可能大幅下降，預期年節期間可帶動訂單量成長逾2至3成。
根據 Uber Eats數據，去年春節初一開始的點購熱度開始升高，最熱門餐飲類別排行為中式、美式、珍奶以及早午餐；各城市的訂單量隨著回鄉人潮而平均化，最熱門時段排名分別為晚餐與午餐，而受到度假節奏影響，下午茶單量領先早餐。據Uber Eats觀察六都各用餐時段，午餐時段的冠軍是台北市、晚餐為台中、下午茶為新北市、除夕晚餐為高雄；而早餐雖然由台北市居冠，去年新春期間的第一張訂單出現在早上6點多的台南市區；另外，去年新春期間也有鐵粉每日訂購兩次，並且嘗試了印度、土耳其、東南亞、美式等各種異國料理與甜品，堪稱是平台上最創意的嚐鮮王。此外，看準除夕夜的團圓菜商機，各家外送平台紛紛與名店合作推出年菜外送。Uber Eats表示，消費者若要輕鬆吃好料又不想手忙腳亂在廚房穿梭，可以藉他們來點各式山珍海味，舉凡米其林一星「山海樓」老師傅豪華手路菜、經典台式開胃年菜「老協珍海味街烏參佛跳牆」、美式 TGI FRIDAYS「牛運旺旺來外帶年菜組」等滿足親友的味蕾。另一方面，foodpanda 表示，去年 12 月成立雲端超市品牌「熊貓超市」後，今年搶攻宅過年商機，首次推出嚴選年菜外送，主打各式高檔優質食材與料理，整隻的帝王蟹、波士頓龍蝦霸氣上桌，生食級北海道干貝、日本A5和牛新鮮送上門，讓全家圍爐都能大飽口福；此外，也嚴選多道過年圍爐必吃的經典開運年菜，像是年年有餘的白鯧、吃雞起家的蔗香全雞、懷舊紅蟳米糕、烏蔘鮑翅佛跳牆等通通都有賣。foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜表示，現今全台齊心抗疫，故今年年節出遊、餐廳聚餐的比例可能大幅下降，預估今年過年多數消費者會選擇在家團圓聚餐；熊貓超市首度於今年年節推出各式年菜及高檔食材外送，預期年節期間可帶動訂單量成長逾2至3成。