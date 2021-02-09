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今起有貴人相助！「3生肖」直接富貴一整年　旁人超羨慕

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 11:38:54

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▲「3生肖」今起有貴人相助，運勢如龍富貴一整年。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
進入新的一年，人人拋開去年一整年的噩運，迎接新年新運勢。以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》指出，「3生肖」今起有貴人相助，運勢如龍富貴一整年，讓旁人看了都羨慕，一起來看看你或者家人是否有上榜？
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▲「3生肖」今起有貴人相助，運勢如龍富貴一整年。（示意圖／NOWnews資料照）
▲「3生肖」今起有貴人相助，運勢如龍富貴一整年。（示意圖／NOWnews資料照）
生肖牛是個非常優秀的人，特別有學識，有內涵，而且生肖牛性格沈穩，謙虛低調，事業心超強，在工作上特別執著，認準一個目標，必定會堅持到底，有一股子不到黃河心不死的決心，不管在這個過程中遇到什麼困難，生肖牛都會想方設法去解決，絕對不退縮，不放棄，所以生肖牛將會大有收穫，驚喜不斷，好運大發，財運亨通，事業上會更上一層樓，收入也會直線上升，總之萬事皆順。
生肖虎的人很有頭腦，也特別有想法，而且行動能力很強，是個敢於追逐夢想的人，有自己的人生目標，同時屬虎人的身性格也招人喜歡，善良，大氣，真誠，友好，容易相處，人緣好，運氣也特別好，身邊總有貴人出現，常常會給屬虎人帶來好運，屬虎人事業上也總能一路坦途，不斷攀登高峰，不斷取得成功，而且財運頗佳，隨著事業的成功，收入也會直線上升，屬虎人也深得上天厚愛，旺運又招財，正財橫財皆旺，是個特別幸運的人。
生肖馬的人開朗熱忱，是個非常外向的人，而且屬馬人不論什麼時候總是對人非常真誠，熱情流溢，屬馬人非常有原則，說一不二，說到做到，是個心懷坦蕩的人，而且屬馬人最討厭被別人質疑，所以當你聽到屬馬人說自己要做什麼的時候，屬馬人一定會去做的，不會食言，屬馬人是不會讓人失望的，屬馬人特別在乎自己的形象和信譽，因此屬馬人必然是說到做到，總之，不論什麼時候，千萬不要懷疑屬馬人，屬馬人確實是一個言出必行的人。（編輯：賴詠璿）
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