過年前爽收公司禮盒！男傻眼「整盒7龍珠」 老鳥喊糟了
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 12:28:27
每每到了春節前夕，除了一般基層員工最期待的「年終獎金」、「尾牙抽獎」之外，不少公司行號也會送給員工春節禮盒，通常都是餅乾糖果之類的東西。但近日，就有網友表示，過年前收到公司送的禮盒，但打開卻讓他超級傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「公司過年前送這一盒到底要幹嘛？」只見貼出的照片中，可以看見黑色盒子裡用黃色的布墊底，上頭放著「7顆黃琥珀色的龍珠」，看起來毫無用處的禮盒，讓人霧裡看花。貼文一出，網友紛紛回應「笑死，這是能召喚神龍的七龍珠？」、「恭喜你一次收集到七顆龍珠，可以召喚神龍」、「好懷念哦！以前七龍珠超紅的，想看神龍」、「拿去跟公司許願呀！叫神龍出來」、「召喚神龍許願囉！」、「可以召喚神龍了，看看要許什麼願望」、「有召喚神龍先說一聲。」不過，也有網友推敲其暗示「糟了！看起來是暗示有什麼事情別來跟公司說！跟龍珠說就好」、「龍珠在現實是假的，暗示願望不可能成真，還是乖乖上班吧」、「意思跟你說你可以跟龍珠許願，但這是做夢」、「送你在家自己許願，因為對公司許願是沒用的」、「七龍珠是虛幻的，要你自己對自己許願，但跟公司許願是不會達成的，虛幻與真實的對比」。（編輯：張嘉哲）