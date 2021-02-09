NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

過年前爽收公司禮盒！男傻眼「整盒7龍珠」　老鳥喊糟了

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 12:28:27

▲過來人則吐露3種婉拒的方法，分別為「拒收讓快遞回去」、「每年都回一樣的禮物」和「直接講開」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲每年到了特定節日時，有些公司都會送給同事一些應景禮盒。（示意圖／翻攝自pixabay）
每每到了春節前夕，除了一般基層員工最期待的「年終獎金」、「尾牙抽獎」之外，不少公司行號也會送給員工春節禮盒，通常都是餅乾糖果之類的東西。但近日，就有網友表示，過年前收到公司送的禮盒，但打開卻讓他超級傻眼，貼文引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「公司過年前送這一盒到底要幹嘛？」只見貼出的照片中，可以看見黑色盒子裡用黃色的布墊底，上頭放著「7顆黃琥珀色的龍珠」，看起來毫無用處的禮盒，讓人霧裡看花。
▲網友分享自己收到公司送的一盒七龍珠。（圖／爆廢工社二館）
▲網友分享自己收到公司送的一盒七龍珠，但不知道。（圖／爆廢工社二館）
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，這是能召喚神龍的七龍珠？」、「恭喜你一次收集到七顆龍珠，可以召喚神龍」、「好懷念哦！以前七龍珠超紅的，想看神龍」、「拿去跟公司許願呀！叫神龍出來」、「召喚神龍許願囉！」、「可以召喚神龍了，看看要許什麼願望」、「有召喚神龍先說一聲。」
不過，也有網友推敲其暗示「糟了！看起來是暗示有什麼事情別來跟公司說！跟龍珠說就好」、「龍珠在現實是假的，暗示願望不可能成真，還是乖乖上班吧」、「意思跟你說你可以跟龍珠許願，但這是做夢」、「送你在家自己許願，因為對公司許願是沒用的」、「七龍珠是虛幻的，要你自己對自己許願，但跟公司許願是不會達成的，虛幻與真實的對比」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

繼續作答
中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
58.33%41.67%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀