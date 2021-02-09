男喊「我公務員」女秒探班！見面後臉綠封鎖 真相太尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 15:17:50｜2021-02-09 15:25:56
隨著科技的發達，不少男女都會在網路上聊天，互相聊彼此的興趣以及職業、收入等等，如果互相覺得契合之後才會約見面，再有更進一步的關係。對此，就有網友分享「我跟女網友說我是工務人員，結果他馬上說他要來探班，結果見面後就封鎖我了.....」其原因曝光後，引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「上次跟女網友用電話聊天，結果她問我說我是做什麼的，我就說我是公務人員，結果女網友就說要來探班，結果一來看到我正在搬冷氣就說有事要先走，後來就直接封鎖我，他是不是誤會我什麼？」原來，因為原PO與女網友聊天使用的是電話，而原PO所指的是裝潢、水電等等行業的「工務人員」，而不是一般在公家機關上班的「公務人員」，因讀音相同卻不同字，在電話裡完全聽不出來。貼文一出，網友紛紛回應「她在意的是公務員薪資吧，放生剛好而已」、「這女的勢利眼！放生的好」、「是他誤會了，誤以為釣到凱子，到場發現你不是就趕快跑了」、「她認為是此公非此工」、「我公務員開國產車去找曖昧女生，也是直接被封鎖啊，可憐啦」、「勢利眼的女生不用留戀啦」。（編輯：張嘉哲）