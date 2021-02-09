交往7年男友「叫別人老公」！她見訊息嚇壞　超扯結局曝

男女之間的感情問題千百種，對此，也有一名女網友發文抱怨，表示她最近發現交往7年的男友竟然是Gay，不僅叫別人老公，還自稱是「老婆」，這讓原PO非常不能接受，於是便對男友提出分手並祝福對方，豈料男友卻不接受分手，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書粉專《靠北男友2.0》發文，表示最近發生了一件讓她很困惑的事情，她發現交往7年的男友竟然是Gay，「我男友被我發現他是gay ，叫對方老公，自己自稱老婆，還在那邊你愛我、我愛你的傳訊息，看到我還有臉叫我老婆」？

▲一名女網友在臉書粉專《靠北男友2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北男友2.0》）

但面對原PO提出的分手，男友竟然不願意，「最扯的是，他不願意分手，我不明白，他都被我發現他是Gay，我也祝福他找尋自己的幸福，可是他不分手？到底為什麼要一直拖？他到底在想什麼」？

▲一名女網友發文抱怨，表示她發現交往7年的男友竟然是Gay。（示意圖／翻攝自《pexels》）

也有網友推測原PO男友不分手的原因，「他需要交代」、「他想要找妳演戲生個小孩欺騙他父母，這樣他就可以放心繼續跟別人在一起了，因為有交代了」、「因為她需要妳這個煙霧彈」、「不和你分手不是愛著你，是怕家人給他壓力，你只是擋箭牌。白話文：利用你而已」、「他把你當煙霧彈」、「他需要一個擋箭牌，不然戀情曝光可能會被逐出家門」、「喜歡男人不一定是gay也可以雙性戀，你還是把焦點放回精神出軌上吧」、「也可能他就真的兩個都愛...因為有些人是雙性戀...但妳自己要自己先想清楚這是不是妳要的...」。（編輯：郭佩蓉）