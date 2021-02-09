他戶頭剩66元！岳母大罵三字經　下秒「1舉動」惹哭眾人

一名男網友日前家中遭逢巨變，雖然目前問題解決了，但房子已經快不保，存款也只剩下66元，這也讓他體會到何謂走投無路、人生絕望的感覺，而岳母得知他的情況後，打電話來第一句話就飆罵三字經，但後來岳母「1舉動」卻讓他直接掉眼淚，貼文一出，網友們全看哭了。

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該名男網友今（9）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示近日因為家中遭逢變故，導致房子不保、存款只剩66元，他不敢跟岳父母說，因為怕他們會要求他與太太離婚、帶走孩子，「硬著頭皮一直靠著自己處理，從來沒有跟岳父母提過」。

原PO也提到，前兩天他真的體會到何謂走投無路、人生絕望的感覺。他也做好老婆可能會跟岳父母說明一切的心理準備。而就在昨（8）日下午，原PO的岳母打給他，但他不敢接，「因為深怕電話接起來，要我帶孩子老婆回娘家，所以直到晚上我才鼓起勇氣回電，岳母劈頭就罵『XXX，我找你一天怎麼沒回』，南部人嘛，被我岳母罵XXX已經習以為常」。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

▲男網友PO出岳母匯的47萬元。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

貼文一出，網友們超感動，「好好的對待人家的女兒！這是給他們最大的回報」、「今年最感動」、「真的要好好珍惜身邊的人」、「這岳母很可以」、「有洋蔥」、「你真幸福，如果我有這麼挺我的岳父母，來世做牛做馬報答他們也不是問題」、「有這樣岳母真好，請好好善待你老婆」、「為什麼一早放洋蔥啦」、「害我都眼眶都紅了」。（編輯：郭佩蓉）