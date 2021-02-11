影／蔡英文親手為毛孩做年菜　狗狗挑食被訓話

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接著蔡英文在游星淵帶領下，利用高麗菜、小黃瓜、玉米筍、鮭魚、雞肉泥、草蝦等食材製作「毛寶貝雞肉球」；先將雞肉剁成泥，接著摔打至雞肉出筋，接著利用虎口擠出球狀，接著放入小火的滾水悶煮3、4分鐘到雞肉熟透。最後則是將鮭魚、小黃瓜、玉米筍、草蝦切塊、切片，與雞肉球一起擺盤。一早沒吃早餐的金足在一旁奮力地喵喵叫，彷彿在告訴蔡英文：「快點啦！我餓了！」蔡英文也一邊切菜一邊輕聲安撫金足，場面相當溫馨可愛。擺盤完成後，游星淵也稱讚蔡英文刀功了得，讓蔡英文相當開心。在評審階段，長得像泰迪熊的狗狗Honey雖然賞臉，但卻一面吃、一面把小黃瓜挑出來。為此，蔡英文還蹲到Honey身旁訓話說：「不要偏食、要乖、要吃完，我們家狗狗都有吃青菜的，你也要吃。」沒想到Honey卻不甩蔡英文，硬是將全部的小黃瓜留在碗外，引發在場所有人大笑。第二位評審金足一開始雖然有點害羞，但最後也是狼吞虎嚥地吃起蔡英文的手做年菜。金足過去流浪街頭，留下營養不良的後遺症，瘦瘦小小的牠很難再長大、長胖；蔡英文說，家裡已經有兩隻有個性的貓，無法讓金足跟她回家，但特地準備了加菜金要替金足加菜。蔡英文也說，若今年她的春節行程少一點，會試著下廚，做菜給家裡的3隻狗、2隻貓吃，但家裡兩隻貓實在「太有個性了，不太好相處」。蔡英文也提到，最近很流行「天竺鼠車車」，甚至掀起一波養天竺鼠的熱潮，但在認養毛小孩時，要先問過自己，是不是意願要照顧牠們一輩子，喜歡毛小孩就更應該用愛心好好對待、照顧牠們，如此一來毛小孩也一定用滿滿的愛回報。如果沒有為這些毛小孩一輩子負責的「心理準備」，那對毛小孩們也會成為一種傷害，希望大家都能做到飼養不棄養，照顧牠們一輩子。