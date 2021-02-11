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影／蔡英文親手為毛孩做年菜　狗狗挑食被訓話

記者劉育辰／台北報導

2021-02-11 18:00:00

蔡英文
▲蔡英文親手為毛小孩做年菜，不過評審狗狗Honey因為挑食被總統訓話。（圖／記者劉育辰攝）
全台位階最高的「鏟屎官」、總統蔡英文在農曆年特地向米其林餐廳廚師游星淵學習為毛小孩做年菜，並找來1歲的喵星人「金足」及10歲大的狗「Honey」當評審；雖然兩位評審都相當賞臉，津津有味的吃著蔡英文做的年菜，但狗Honey卻因為挑食不吃菜，當場遭到蔡英文「訓話」、規勸牠不能挑食，引發在場人大笑。學做年菜前，蔡英文先花了40幾分鐘為自己養的3隻狗、2隻貓添新衣、買零食，並開心地說：「我長久以來的夢想就是可以到寵物店，但因為工作關係，因此都沒有機會，今天總算如願了。」
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▲蔡英文親手為毛小孩做年菜。（圖／記者劉育辰攝）
▲蔡英文親手為毛小孩做年菜。（圖／記者劉育辰攝）
接著蔡英文在游星淵帶領下，利用高麗菜、小黃瓜、玉米筍、鮭魚、雞肉泥、草蝦等食材製作「毛寶貝雞肉球」；先將雞肉剁成泥，接著摔打至雞肉出筋，接著利用虎口擠出球狀，接著放入小火的滾水悶煮3、4分鐘到雞肉熟透。最後則是將鮭魚、小黃瓜、玉米筍、草蝦切塊、切片，與雞肉球一起擺盤。
一早沒吃早餐的金足在一旁奮力地喵喵叫，彷彿在告訴蔡英文：「快點啦！我餓了！」蔡英文也一邊切菜一邊輕聲安撫金足，場面相當溫馨可愛。擺盤完成後，游星淵也稱讚蔡英文刀功了得，讓蔡英文相當開心。
在評審階段，長得像泰迪熊的狗狗Honey雖然賞臉，但卻一面吃、一面把小黃瓜挑出來。為此，蔡英文還蹲到Honey身旁訓話說：「不要偏食、要乖、要吃完，我們家狗狗都有吃青菜的，你也要吃。」沒想到Honey卻不甩蔡英文，硬是將全部的小黃瓜留在碗外，引發在場所有人大笑。
第二位評審金足一開始雖然有點害羞，但最後也是狼吞虎嚥地吃起蔡英文的手做年菜。金足過去流浪街頭，留下營養不良的後遺症，瘦瘦小小的牠很難再長大、長胖；蔡英文說，家裡已經有兩隻有個性的貓，無法讓金足跟她回家，但特地準備了加菜金要替金足加菜。
蔡英文也說，若今年她的春節行程少一點，會試著下廚，做菜給家裡的3隻狗、2隻貓吃，但家裡兩隻貓實在「太有個性了，不太好相處」。
蔡英文也提到，最近很流行「天竺鼠車車」，甚至掀起一波養天竺鼠的熱潮，但在認養毛小孩時，要先問過自己，是不是意願要照顧牠們一輩子，喜歡毛小孩就更應該用愛心好好對待、照顧牠們，如此一來毛小孩也一定用滿滿的愛回報。如果沒有為這些毛小孩一輩子負責的「心理準備」，那對毛小孩們也會成為一種傷害，希望大家都能做到飼養不棄養，照顧牠們一輩子。
 
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