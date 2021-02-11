打破連江縣戰地色彩！盤點三大打卡絕美景點

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲素有馬祖地中海美譽的芹壁村大家都耳熟能詳，也是馬祖北竿人氣第一的景點。（圖／Taipei Walker提供）

▲位於馬祖東莒島又稱東犬燈塔，最早創建於1872年，現已列為國家古蹟。（圖／Taipei Walker提供）

位於馬祖東莒島又稱東犬燈塔，最早創建於1872年，現已列為國家古蹟。燈塔高度約19.5公尺，是東莒地標，也是白天賞古蹟拍風景、夜間賞月觀星的最佳景點；從高處俯瞰，福正沙灘搭配下方的建築群景色極美，具體展現馬祖戰地風光。

▲過去因戰略需要，馬祖開鑿了不少「地下碼頭」供游擊戰艇停泊使用，如今成為獨一無二的戰地景觀。(圖／Taipei Walker提供）