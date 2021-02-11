打破連江縣戰地色彩！盤點三大打卡絕美景點
The China Post/綜合報導
2021-02-11 23:30:00
根據The China Post報導，充滿戰地神秘色彩的連江縣其實隱藏著許多美景，特色閩南建築、為了作戰而鑿的坑道、各式聚落等交織出不少美景，近期國旅正夯，吸引許多遊客前往度假一覽戰地風光，精選５個不可錯過的景點，能發現不一樣的連江縣喔。
芹壁村 素有馬祖地中海美譽的芹壁村大家都耳熟能詳，也是馬祖北竿人氣第一的景點。這裡保留了最完整的閩東建築群，不管是建築風格、色彩或造型，都與一般熟悉的閩南建築大異其趣。芹壁村建置於山坡上，漫步於狹窄蜿蜒的道路，隨時有柳暗花名的驚喜。這幾年因馬祖旅遊越來越興盛，這裡也開了不少民宿與特色咖啡館，提供遊客更完善的服務。縣府在村外南側路邊設置觀景台，可以一覽芹壁全貌與龜島海灣景色。
地址｜連江縣北竿鄉芹壁村交通 | 從航空站租車後沿著環島公路往南行駛約20分鐘可抵。
東莒島燈塔 位於馬祖東莒島又稱東犬燈塔，最早創建於1872年，現已列為國家古蹟。燈塔高度約19.5公尺，是東莒地標，也是白天賞古蹟拍風景、夜間賞月觀星的最佳景點；從高處俯瞰，福正沙灘搭配下方的建築群景色極美，具體展現馬祖戰地風光。而長達30公尺的白色防風矮，早年是為了防止強風吹熄工作人員手中的煤油燈搭建，現在則成為最熱門的拍照位置；而辦公室內保留了當年器材，讓遊客能更了解燈塔的歷史。
地址 | 連江縣莒光鄉福正村56-1號電話 | （08）368-8283營業時間 | 09：00～17：00公休日 | 一 交通｜從南竿搭乘往莒光的交通船，至東莒島下船後租機車或步行前往。
北海坑道 過去因戰略需要，馬祖開鑿了不少「地下碼頭」供游擊戰艇停泊使用，如今成為獨一無二的戰地景觀。北海坑道位處鐵板海岸，呈「井」字形交錯水道，特殊光景與氛圍宛如電影場景。坑道外有座「北海坑道」雕像紀念當時開鑿的官兵，是最佳拍照打卡點；而坑道內的步道免費參觀，但要配合潮汐，退潮時才進入；付費搭乘搖櫓舢舨就沒限制，開放時間都能搭乘，每年3月～11月夜間還可以預約搭船看藍眼淚，非常推薦。
地址｜連江縣南竿鄉仁愛村 電話 | （08）362-2177開放時間 | 08：30～17：30（依潮汐調整）費用 | 免費參觀，但需配合潮汐漲退。搖櫓船150元、夜間看藍眼淚300元 交通 | 由福澳港沿海線公路至清水，再左轉接山線公路續行至中興嶺，經過馬祖醫院後再轉往仁愛國小可抵。更多新聞請看The China Post