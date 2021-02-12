影／大魚大肉好油？立院女神教煮山藥湯解膩
記者劉育辰／台北報導
2021-02-12 10:00:00
過年期間免不了大魚大肉，想解膩？立院女神、立委賴品妤親自教學！用新北特產的山藥，煮一道清爽又能暖胃的「山藥紫菜蛋花湯」作為過年的新選擇。賴品妤平時不擅長做菜、鮮少下廚，但做起菜來仍有模有樣，依序放入食材，最後調味，美味的山藥紫菜蛋花湯變大功告成。賴品妤也推薦民眾在春節期間到北海岸走走、採買新北的農特產品，觀光同時促進消費、振興經濟。
賴品妤表示，過年期間難免大魚大肉，所以推薦大家一道清爽、沒有負擔的料理。主要食材是來自選區的雙溪山藥，此外還有紫菜、雞蛋、青蔥、薑絲、鹽、胡椒、香油等食材，準備料理一道「山藥紫菜蛋花湯」。 賴品妤說，雙溪產的山藥與市面上常吃到的日本山藥口感截然不同，「一般吃山藥都是脆脆的，但雙溪的口感是QQ的非常特別，我第一次吃到真的是驚為天人！」作為一個「山藥控」真的非常喜歡這種口感，所以才會想用它來煮清爽暖胃的山藥紫菜蛋花湯。賴品妤也提到，過去受限於山藥產季，不一定能想吃就吃得到，但有賴於技術的改良，現在的小農也能在產季末期，透過真空包裝的方式來保持新鮮。 並強調，雙溪產的山藥比起日本產山藥更顯Q彈，結合一般山藥的優點，再加上獨特的口感，等於「好上加好」。不過，賴品妤也坦言，廚藝需要天分，作為一個不具備煮飯的技能的人，平時煮飯的工作都是交給男友、苗栗縣議員曾玟學。但是自己的選區有豐富的農、漁產品，所以過去不做飯的她，在擔任立委後，會有很多婆婆媽媽點名她要做菜，節目要到選區錄製，也都會選擇做料理，但賴品妤也笑說：「可能我的技能點並沒有在這邊，所以沒有特別長進，不過還是很有趣的經驗。」