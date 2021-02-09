數對就全拿走！公司辦「數錢大賽」猛砸千萬 網狂喊羨慕
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 16:35:23
每年到了歲末年初之際，不少公司都會舉辦尾牙活動，犒賞員工一整年的辛勞。近日，大陸一間公司就舉辦年度表彰大會，其中就有「限時數錢活動」，只要最後金額沒有錯誤，員工就能將現金通通帶回家，影片一出，也讓許多網友直呼「太羨慕了」。
根據《封面新聞》報導，大陸河南新鄉長垣市一間公司為了犒賞辛苦工作一年的員工，舉辦了一場「限時數錢活動」給一線人員，而比賽的規定是，在限制時間內，無論員工數了多少錢，只要最後金額都正確，就可以把所有鈔票都帶回家。從影片中可以看到，桌上推滿了紙鈔，而許多員工許多都站在桌前，準備替自己大賺一筆獎金。一名馮姓員工接受訪問時透露，公司這次準備了1000萬元來讓大家數，「15分鐘內，你數多少錢，一張不錯的話都是你的，如果錯一張的話，要扣10張，數得最多的有過10幾萬的（約台幣43萬元）」。馮姓員工也提到，除了針對一線員工辦的活動以外，每名員工還可領到600元（約台幣2600元）的過年紅包，而且這些獎金全都可以當場兌現。許多網友看完也紛紛回應，「太羨慕了吧，這可真賺」、「請問公司還缺人嗎」、「哪家公司？我要來上班」、「想不到有一天數錢也是個技能」、「想應徵了」、「別人家的公司從不讓人失望」。（編輯：許智超）