影／越南過年不能做這件事！台越情侶分享春節文化差異

越南深受中華文化影響，同樣會慶祝過農曆春節，但在許多習俗上卻與台灣的過年有所不同。一對台、越跨國情侶就在Youtube上分享兩國春節文化的不同，一起來看看吧！

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過年最令人期待的莫過於與全家一起享用一桌美味的年菜，但在春節佳餚上，台灣和越南就有許多不同。在影片《越南新年怎麼過？台灣越南差異大分享》中，來自越南的女生介紹到，越南人過年會吃一個類似粽子的方形「綠餅」，裡頭會以糯米包上豬肉、綠豆等餡料。台灣男生則指出，台灣的年菜喜歡找菜名諧音與吉祥話相近的，像是「年年有餘」、「大吉大利」、「長年菜」等，讓每道年菜都多了一些含義。

除了美食外，越南過年的拜拜文化也相當有趣。除了要祭祖、掃墓外，越南人還會在臘月23號拜灶君，並買鯉魚送灶君上天向玉皇大帝報告，到了初七再迎接他回來；台灣則是拜土地公比較多。

女生還分享到，在越南百姓是被禁止購買或施放鞭炮的，只能由官方舉行放鞭炮的活動，像台灣家家戶戶「放鞭炮」趕跑年獸、迎接新年的畫面在越南是看不到的，讓她大嘆「太可惜了」。

不過說起年獸，她分享道，越南也有類似的鬼怪傳說。根據越南民間傳說，由於灶君在23號被送到天上，許多鬼怪會趁此時作亂，所以越南在23號到初七這段時間會在街上高高的掛著「春幡子」以嚇跑他們，待灶君返回人間就可以拆下。

看完這些習俗，是不是覺得很有趣呢？

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