女顧客來驗車！底盤竟有「詭異裝置」 師傅一查真相嚇壞
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 23:15:33
情侶交往分手後，有些人選擇繼續保持聯繫當好朋友，也有人認為不應繼續藕斷絲連。近日，就有位修車廠師傅在替女性客人驗車時，發現底盤有一顆追蹤器，讓他相當傻眼，立刻拍成影片分享，影片一出，也引起網友熱議。
外國一名修車廠師傅（kaos_noe）在《TikTok》表示，他在替一位女性客人驗車時，對方特別提到「瘋狂的前男友可能在某處偷偷動了手腳，讓她相當擔心」，師傅還一開始半信半疑，結果在底盤靠近輪胎處，發現一個可疑的圓形裝置。師傅掃描上面的QR Code，上網一查才發現，這個圓形裝置原本是追蹤包裹的工具，卻被某人用來跟蹤這名女客人，讓他忍不住說「我以為沒人真的會這麼做，但是……」事後也拍成影片分享，目前已經累計超過180萬次觀看、38萬讚與3千多則留言。許多網友也紛紛回應，「感謝師傅有檢查」、「我很高興你發現它」、「一個女人對於前任出現安全疑慮時，千萬不要猶豫，必須證明自己安全才可以」、「謝謝你檢查了」、「這位師傅很認真看待顧客的擔憂」、「好險有發現，可能因此救女客人一命」、「也太恐怖了吧」。（編輯：許智超）
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