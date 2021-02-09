初次去男友家吃飯 她送「這禮盒」卻遭長輩狠酸：沒心意
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 23:19:56
情侶在一起一段時間，總是要面臨「第一次見家長」的尷尬場面，一般人多會特意準備一些伴手禮前往拜訪，希望能給長輩們留下好印象。不過就有位女網友抱怨，自己準備了豆瓣醬禮盒去男友家吃飯時送給男友爸媽，結果卻無意間聽到男友媽媽說「送這什麼東西」，讓她好傻眼。文章引發熱議，更掀起網友兩派看法吵翻。
有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己最近第一次去男友爸媽家吃飯，帶了豆瓣醬禮盒當伴手禮。當下男友媽媽客氣收下，更熱情說「謝謝你啦，你是客人還讓你送禮物」。結果吃完飯後，原PO在廚房洗碗時卻意外聽到男友爸媽對話，讓她好傻眼。原來男友媽媽其實很嫌棄豆瓣醬，對男友爸爸抱怨說，「送這什麼東西，心意真的不是一般小」，男友爸爸緩頰說意思到就好，「我們也沒送人東西」，男友媽媽卻仍然火大，繼續抱怨「那我今天煮這桌要跟她收飯錢？」原PO直呼好難過，不過網友卻對此意見兩極，一派網友認為豆瓣醬當伴手禮確實有點奇怪，「下次送接受度高的禮盒就好了」、「可能不是他愛的牌子吧，有些人用醬料有自己喜歡的牌子」、「通常水果禮盒會比較恰當」、「覺得送這個真的滿奇怪的」、「送豆瓣醬也太⋯⋯」、「送豆瓣醬是有點匪夷所思啦」、「送禮不要送自已想吃的，也不要以為自已所喜歡的，別人就會喜歡」、「我個人如果收到豆瓣醬...應該會很傻眼」。但也有許多網友支持原PO，「他可能只是單純不喜歡你」、「送豆瓣醬能看清對方長輩很好啊」、「這個阿姨很母湯，擺明故意說給你聽的」，「可怕的長輩」、「豆瓣醬確實不是每個家庭會吃的，但是這種不尊重人的長輩，以後嫁過去想必也不會好過」。（編輯：倪浩軒）