意外刮中3萬元！同事「想合資」狂慫恿 神結局讓網笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-10 17:07:42
隨著農曆新年將近，不少民眾會買彩券、刮刮樂試試手氣，盼能利用小金額致富。近日，就有網友分享，他某天意外刮中了大獎3萬元，結果回公司後一直被阿姨慫恿要繼續刮，最後的結局更讓他相當崩潰，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，他在中午時拿著錢包去彩券行試試手氣，當時錢包只有4千元，買了第一張2千元的彩券但沒中，第二張又買了2千元，沒想到第一個號碼就中了5千元，他立刻停手不再刮，「因為刮過數十張的經驗告訴我，這張就是中5千元」，結果店員掃瞄後才知道，其實是中了3萬元。原PO回到公司後，有個阿姨聽到他中大獎，立刻掏出1千元要跟他合資買一張，原PO在無法推辭的狀況下，只好再跑一趟彩券行，但他心想「假如買回去槓龜感覺有點怪怪的」，所以又快速掃了數張刮刮樂，最後裡頭只有三張槓龜，其他都中1千元。他這時笑著說「槓龜的都被我買完了，這下子可以放心幫同事買了」，便隨手挑一張給阿姨，結果刮開剛好中2千元，阿姨因此更相信他的好運，不斷盧原PO再去換一張，結果就一直刮中2千元，再拿回去換，直到最後一張也槓龜，阿姨才終於死心。最後原PO看著自己的錢包，無奈的說「依舊是4千元…此刻心想，我今天有中獎嗎？」許多網友看完也紛紛回應，「笑死，怎麼來，怎麼去」、「見好就收，真的很重要」、「那個阿姨是來回收你的財氣的」、「被阿姨拖著做公益了哈哈哈」、「後勁好強，笑到流淚」、「你的運都被那個阿姨用掉了」。（編輯：許智超）