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想煮出好吃的白飯！她開煮前「多加1食材」：口感秒變Q彈

編輯中心/綜合報導

2021-02-11 00:09:41

▲有網友分享煮飯的小訣竅，可以讓米粒Q彈又好吃。（圖／翻攝自《廚藝公社》 ）
▲有網友分享煮飯的小訣竅，可以讓米粒Q彈又好吃。（圖／翻攝自《廚藝公社》 ）
白飯是許多家庭中每天必吃的主食，若想煮得色香味俱全，就得把握一些技巧和撇步。對此，就有網友分享自己的煮飯的撇步，只要加入「一樣東西」，煮出來的飯就會粒粒分明、Q彈好吃，貼文一出，也讓不少網友躍躍欲試。
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原PO在《廚藝公社》表示，想煮出好吃的飯，除了先要把米洗乾淨，再來加水的步驟也很重要，但在加水的同時，她也會加入「冰塊」，接著舉例「若是三杯米，就加兩杯水再一杯冰塊」、「若是四杯米，就三杯水、一杯冰塊」，這樣煮出來的飯就會粒粒分明、Q彈好吃。
▲原PO表示，只要在水時放入冰塊，煮出來的飯就會粒粒分明。（圖／翻攝自《廚藝公社》
▲原PO表示，只要在水時放入冰塊，煮出來的飯就會粒粒分明。（圖／翻攝自《廚藝公社》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「哇！第一次聽到加冰塊這招」、「好像很厲害，下次來試看看」、「長知識了」、「之前有試過，好像是日本的煮法，煮出來的飯的確Q彈好吃」，還有網友推薦其他方法，「加點沙拉油其實也可以」、「泡10～15分鐘加兩滴油，也可以煮得很好吃」、「把洗好的米冰過再煮也是可以的」。
另外，也有人解釋要放冰塊的原因，因為這樣可以延長低溫的時間，讓加熱的速度不會太快，米心才會慢慢熟，「加了冰塊，低溫的時間被延長，分解的時間跟著增加，當然米粒就變的甜又Q」、「讓加熱不會太快，米心才會慢慢熟」、「要延長低溫的時間，所以冰塊要一開始加」、「不讓鍋內水溫升太快，讓米保持低溫加熱」。（編輯：許智超）
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