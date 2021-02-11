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客狂點21瓶水！外送員傻眼「連好幾天」　真相同行也臉綠

編輯中心/綜合報導

2021-02-11 10:30:41

▲一名外送員表示最近狂收到瓶裝水的訂單，探究原因後讓他超崩潰。（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照片）
▲一名外送員表示最近狂收到瓶裝水的訂單，探究原因後讓他超崩潰。（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照片）
外送平台現在不僅提供熱食的服務，也與許多商場有合作，讓民眾不僅可以購買食物，也能透過外送平台補足家中的生活用品。近日，就有外送員分享自己連續好幾天收到「瓶裝水」的訂單，最近一單甚至出現21瓶1500ml瓶裝水的訂單，讓他非常頭痛，貼文引發熱議。
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原PO在「UberEats/FoodPanda外送員討論區」貼文指出「最近接到了好多水的訂單，送了好幾單之後，我終於知道為什麼這幾天會一直接到，因為外送平台上的賣場很多優惠碼，滿399元可以打8折又免運，也沒有限制購水的數量」。
▲外送員分享自己接到21罐瓶裝水的訂單，讓他非常頭痛。（圖／Cheng
▲外送員分享自己接到21罐瓶裝水的訂單，讓他非常頭痛。（圖／UberEats/FoodPanda外送員討論區）
「這樣打折換算下來，以最近這單21瓶1500ml的水來看，一瓶只要17.2元，實在很便宜，一趟外送費不到60元，還要外送員搬這麼重的水上樓，想問各位夥伴這種單，你們怎麼看？可以請消費者體諒一下外送員嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「看到這種單我都直接轉掉」、「今天送一次超不爽，多到塞紙箱，腳踏還放不下」、「為了車安全，為了人安全拒送，才不要賺個幾十塊」、「我今天也是抱8大瓶水，小包的袋子都快要斷掉」、「上次也接到14瓶的，臉真的綠掉，要買水的能不能自己去買啊.....」。（編輯：張嘉哲）
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