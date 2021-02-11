女生日前遭甩！網購「嗆辣大禮」送前任 隔壁阿姨卻爆哭
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 10:56:44
情侶分手這檔事情，如果沒有協商好，那麻煩可就大了！山東省淄博市一位趙姓女生被男朋友分手後，整整難過哭了三天，於是她決定送給前男友一份大禮，沒想到該禮物卻讓隔壁的鄰居阿姨哭了。
據《中國山東網》報導，山東省淄博市一位趙姓女生與一位男子交往一年，但在生日前卻慘遭分手，自己整整哭了三天，不甘心被分手的趙姓女子便上網訂購「一噸的洋蔥」，送到前任的家門口，沒想到前任都還沒看到，隔壁的張阿姨卻嗆到爆哭表示「她男友哭沒哭我不知道，反正我是被嗆哭了！整個社區都彌漫著一股濃濃的洋蔥味」。據悉，趙女訂購完一噸的洋蔥之後，還特別叮囑商家到貨後不用聯繫收件人，直接整坨堆在門口就可以，且聲稱「絕對不要退貨」，甚至為了向前任表明用意，還特別在洋蔥袋外頭寫著「前任！我哭了三天！這下該你哭了」。趙女透露「兩人一年多的感情，我就這樣被單方面分手了，我一點都不想便宜了前任，希望用這一整車的洋蔥嗆出他的眼淚，錢也不算貴，又不是出不起這個錢，我就是要他哭！」而該前任男友回家之後，看到門口堆滿洋蔥的景象，也氣憤表示「是前女友行為太過份，我才提分手，他四處說我分手後都不哭，難道分手不哭就一定是渣男？」顯見他的無奈。（編輯：張嘉哲）