客點雞排少一塊！外送員聽了秒哭 「悲慘真相」同行抖爆
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 11:29:54
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，先前接到客人點了2塊雞排的訂單，然而到達目的地後，客人卻發現少了一塊，隨後他也向客人解釋真相，讓不少同行一聽臉綠。
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示自己曾經接到一張餐點為兩塊雞排的訂單，但他就曝光悲慘的送餐過程，直言「跑約4公里路程，屬於小山路，路上還被狗吠，被狗追」。他好不容易抵達客人提供的地址，也等到客人出來取餐，但他就尷尬向客人致歉「這是你的餐點，但只有一塊雞排」，對方隨即詢問原因，他也誠實回答「你少一塊雞排，我退你錢，因為剛被狗追，還好我丟一塊雞排出來，才能脫離險境……」。貼文一曝光，就引來許多同行留言，「是一篇真情流露的好文，只差沒血沒淚」、「好奇，後來妳怎麼下山的？？手中沒雞排了」、「如果我是那客人，雞排就給你了，怕你回程又被狗追」、「退什麼錢，回報客服阿」、「結果如何？客人的反應？」、「我才不相信，一定是被妳吃掉了」、「被狗追真的可怕到爆」。甚至有許多相同經歷的網友回應，「有一次我慢慢騎，追我的狗被我踢到臉」、「曾經路過一條小路被十幾隻狗圍著，但我也沒放棄我箱子裡的餐點啊」、「我上次被狗追，靠邊停下來以後還沒怎樣，那條狗就嚇跑了」、「我以前看到路上狗衝過來假裝要咬我，一直對我叫」。（編輯：陳雅雲）