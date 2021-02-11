衝別人公司尾牙卻收「大禮」！男一拆愣住 眾揭恐怖真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 13:54:45
每年到了歲末年初的時候，不少公司都會舉辦尾牙，而有時候也不見得只有公司的員工能夠來吃，包括員工親人、與公司密切合作的客戶也會蒞臨。近日，就有網友分享去吃別的公司尾牙時，該公司老闆娘塞給他一個「驚喜大禮」，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「昨晚參加某個公司尾牙，雖然平常跟這間公司的關係非常良好，但是說到底，我不是這個公司的員工，不知道為什麼公司老闆娘給了我好多東西，還有一個紅色的錦囊，打開竟然是滿滿的千元鈔票，到底是為什麼？」貼文一出，網友紛紛回應「傻眼.....過好年了」、「阿姨，我不想努力了」、「你確定那個老闆娘沒有喝醉？他酒醉醒可能會打死自己」、「哇！這目測至少也有八萬起跳」、「你是不是有跟阿姨說你不想努力了」、「根本炫耀文啊，傻眼」。不過，也有許多人出面相勸「這個紅包大的誇張啦，就算你們是大客戶，這樣有賄賂嫌疑」、「如果屬實你應該要擔心」、「你是採購嗎，是的話要注意一下了，感覺不單純，報備公司吧」、「感覺是採購還什麼的耶，不單純喔，這種錢別拿」、「這種錢你敢拿哦...無緣無故塞這麼多，很黑啊」、「第一個就想到你行業是不是採購....怎可能不是公司員工給這麼大包」。（編輯：張嘉哲）