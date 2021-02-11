他砸萬元買「100張刮刮樂」！結局曝光全愣了：驚喜滿天
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 16:05:49
隨著農曆新年將近，不少民眾會買彩券、刮刮樂試試手氣，盼能利用小金額致富，卻也有少部分民眾沈迷其中，沒中獎金，反賠了一筆。近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，買了100張100元的刮刮樂回家試手氣，結局曝光卻讓他不禁自嘲是「勸世文」。
原PO表示，過年應景砸了一萬元，買下100張100元的刮刮樂想試試手氣，刮完之後一共回收6200元，坦言結果超勸世，笑稱「開心就好！」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「輸3800，但是換到刮了100張刮刮卡的樂趣，其實還是ok的」、「超過6成回收是正常的」、「玩的是樂趣」、「驚喜滿天啊」。據台彩公告指出，今年1月5日推出的刮刮樂「金喜滿天」，每張售價新台幣100元，玩法為任一比賽中，若「您的號碼」大於「對手的號碼」，即得該比賽獎金（不可跨比賽對獎）。頭獎有5個50萬元，和逾18萬個500元（含）以上獎項。事實上，台彩曾指出，每期的刮刮樂中獎機率，都是依照該期總中獎張數，除以總發行張數計算，獎項則是採隨機分配，且各期刮刮樂的獎項皆是以公益彩券整體獎金支出率60%為原則規畫。（編輯：賴詠璿）