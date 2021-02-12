影／到大龍新城吃年夜飯 聽住戶心聲柯文哲竟流淚！
記者丁上程／台北報導
2021-02-12 18:00:00
適逢農曆春節期間，為了貼近市民，台北市長柯文哲也特別到大龍新城，與住戶們一同享用年菜。由於大龍新城以前是大龍國宅，深受海砂屋與輻射鋼筋之苦，在用餐過程中柯文哲也聽取過去住戶的心聲，不過聽到住戶分享局處辛苦歷程時，柯文哲甚至激動到流淚。
大龍新城的前身為大龍國宅，過去因為建築時使用海砂混充混凝土，導致水泥剝落的情況嚴重，甚至導致鋼筋鏽蝕，讓住戶會有公安相關危險。不過由於大龍國宅住戶眾多，改建困難，也讓歷任市長大為頭痛。不過到了柯文哲2014年首次當選台北市長後，也多次到大龍國宅視察，發現狀況相當危急，也指揮時任副市長鄧家基啟動改建相關計畫。拍板原地改建後，歷經多年的工程，大龍公宅終於搖身一變成為大龍新城。就連柯文哲抵達時，也不禁感嘆大龍新城的相關建材與裝潢設計，更是有如「豪宅」，住處內部的設計也相當人性，甚至有部分戶數的陽台可以看到台北101，讓住戶改建相當有感。大龍國宅重建委員會的會長也一同與柯文哲用餐，過程中數度提及當初大龍國宅的改建過程。柯文哲也直言「那時候還問住戶『為什麼回到家要戴安全帽？是剛下班嗎？』，住戶也直接抱怨說天花板水泥掉落的情況相當嚴重。」柯文哲說，「那時候私下常常跟幕僚到大龍公宅視察，住戶的狀況讓我很難相信，才會促進大龍公宅的改建」