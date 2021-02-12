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超商24hr營業卻鎖門？店員貼「公告」抖出原因　眾全跪了

編輯中心/綜合報導

2021-02-12 10:06:06

▲深夜一名女性熟客踏入超商，隨後「一舉動」卻讓她當場氣炸，就連一旁的同事也看傻，貼文曝光立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲不少超商為了民眾方便深夜購物，通常都是24小時營業。（示意圖／翻攝自Pixabay）
為了帶給民眾更便利，不少超商都是24hr營業，不論多晚也能去超商買必須用品與食物，不過，近日，就有網友晚上要去超商時，卻發現超商的自動門打不開，仔細一看，發現門口貼了公告，其內容曝光後，引發熱議。
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一名網友在「爆廢公社2館」上貼照片表示「還想說超商晚上9點就關門是怎樣...原本以為消毒，沒想到....」只見照片上，超商門口公告寫著「由於今日晚班為了和朋友外出遊玩，讓我無故提早兩小時上班，大家可以跟我一起擺爛，月休八天，也只能領26K，我沒必要做白工，所以今日於23時重新開始營業，要爛一起爛，by大夜員工」。
▲網友分享自己去超商時卻發現大門深鎖，湊近一看發現店員透露原因。（圖／爆廢公社2館）
▲網友分享自己去超商時卻發現大門深鎖，湊近一看發現店員透露原因。（圖／爆廢公社2館）
原來，是因為晚班的同事明明應該上班到23時才能下班，但是因為要跟朋友出去玩，而拜託大夜班的同事提早兩小時上班，同事在非常不願意的狀況下，只好透過公告來向顧客吐露心聲，因此心生「要爛一起爛」的想法，等自己上班表定時間到了，再重新開張。
而貼文一出，網友紛紛回應「真的快笑死」、「哇靠！這個請收下小弟的膝蓋，很有種」、「太有種了吧＝＝兩小時差很多耶」、「笑死，真的不爽到字超醜」、「這個不朝聖不行」、「這種店員想法才對啊，他幹嘛幫忙頂班啊」、「好猛.....但是公告寫的很亂」。（編輯：張嘉哲）
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