過年還要送餐超辛苦？外送員揭「賺爆真相」：連續爽7天
編輯中心/綜合報導
2021-02-12 10:23:16｜2021-02-12 10:24:01
許多人在過年期間都會返鄉和家人團聚，因而將工作的事情歇一會，不過也有工作狂希望能在過年的黃金時段多賺一點錢。對此，就有外送員分享在過年期間跑到「天使訂單」，結果釣出不少同行分享經驗，羨煞不少人。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文表示「半夜跑宵夜場可以遇到好客人真的是少見！真心感謝！」只見照片中，該外送員手上拿一個印有精品品牌「LV」LOGO的紅包袋，不僅如此，裡面還裝著千元大鈔，讓他非常高興。貼文一出，網友紛紛回應「過年跑單真的辛苦了啦！祝賺到荷包滿滿」、「哇...有客人這麼闊氣喔」、「好扯，一千元的紅包耶」、「過年小費這麼多，好震驚」、「除夕那天送一單豪宅的也收到一千元紅包」、「過年跑單的大家希望你們訂單滿滿喔」。而也有不少同行分享過年期間的各種待遇「昨天送完一個阿嬤也是拿200元小費給我」、「客人送我五百元的刮刮樂，雖然只中100元，還是很開心」、「除夕收到600元紅包路過」、「過年小費比例真的變多，客人都會體恤我們，再累都感覺值得」、「過年小費真的很賺，客人都變很大方」、「大概從小年夜開始到假期結束，這段期間小費比例超多，連續爽7天」。（編輯：張嘉哲）