搭高鐵返鄉超爽！女一上車遇「詭異狀況」 乘客也秒傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-02-12 12:53:25
到了春節過年期間，有不少人為了節省時間都會選擇搭乘高鐵返鄉，而今年因為配合防疫，高鐵宣布自由座都取消，全部改為對號座售票。對此，就有網友分享自己返鄉時的「尷尬場景」，連隔壁乘客都超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「昨天除夕返鄉，好不容易搶到高鐵票，因為這次防疫的關係，所以基本上完全是對號入座，結果一上車後放完行李，走到我的座位時卻發現我的座位上坐了其他人？」「不是自由座已經全部取消了嗎？怎麼還會有人會坐在別人位置，重點是我告訴那個人說不好意思，這是我的靠窗位置，他還一臉抱歉的樣子，我心想他不是也有自己的位置才能上車嗎？都改對號座了啊.....然後隔壁乘客也很尷尬的笑了出來，後來我們也討論一下對號座為何能坐錯位置，都得不到答案」。貼文一出，網友紛紛回應「.........是不會看車票嗎」、「怎麼會有坐錯位置的問題啊，太瞎了」、「自由座不能站人啊，全部都是對號座欸」、「都是對號座還能坐錯位置？頭一次聽到」、「我遇過一種人不坐自己買的位置，超不懂，台鐵很多」、「可能原本位置不喜歡，先坐你的吧，因為你的靠窗」。（編輯：張嘉哲）