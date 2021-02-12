老闆喊共體時艱！紅包附「1紙條」　員工秒愣：誰比我慘

適逢農曆春節，不少公司企業的老闆都會發個紅包象徵吉利，沒想到今（12）日有名男網友收到了老闆宣稱「年終要發大包的」紅包後，卻只看到一張紙條和600元的舊鈔，紙條上所寫的內容更是讓網友全看傻眼，紛紛直呼老闆實在太沒心了，更有不少網友歪樓「包給姪女的都比你多」。

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文感嘆「還有人比我更慘的嗎？」，原先老闆就曾說好今年「年終會給你大包的」，沒想到原PO打開紅包一看，裡面裝的竟然只有500元、100元鈔票各一張，而且鈔票還是看起來明顯使用多次的舊鈔，就連百元上方都還有折角，模樣就像是胡亂塞進紅包袋裡的結果。

不僅如此，紅包袋中還附上一張紙條，上方只用著藍色原字筆重重寫下「請共體時艱」，離譜的是「艱」字不但連續寫錯3次還被打著大大的叉叉，紙條上先是寫成「間」，再寫成「難」，最後第三次才終於寫成功，原PO接著還補槍表示「老闆是台灣某間名校中文系畢業的」，看起來語氣相當無奈。

▲紅包打開後的畫面讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

文章曝光後，不少網友也紛紛傻眼表示「當老闆的，包紅包給員工，沒新鈔就算了，還不把錢整理好！這樣會賺錢嗎？」、「字不會寫，是不會用手機查喔？」、「錯字就算了，看到爛掉的錢就讓人不舒服」、「包給姪女的紅包跟你的年終一樣多」、「好慘，寫錯字應該要換個紅包袋吧！連新紅包袋也要省」，另外原PO還補充前年待了15年以上的同事才第一次吃到尾牙，而且員工一桌只有3000以下，老闆主桌卻訂了1萬8，網友們也相繼勸慰他早點離職，「年後轉職了啦」、「早點讓自己自由吧」。（編輯：楊智傑）