包1千元紅包被小孩嫌少！丟地上男心碎 內行曝一招神解
編輯中心/綜合報導
2021-02-12 13:09:52
每年到了過年的時候，就是小孩開心領紅包的時刻，但到底包給小孩的行情價碼應該是多少，始終沒有一個正確答案。對此，就有網友分享自己包給小孩「一千元紅包」，沒想到竟然被丟在地上，讓他非常感慨，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「現在是不是一些小學生都很現實很懂得金錢概念！包一千元紅包還嫌少，都還在我視線內，錢收了紅包直接揉成一團丟地上！不知道大人賺錢的辛苦嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「這樣真的很沒教養」、「之前包800給哥哥的小孩，才三歲而已，結果被哥哥嫌包這麼少，以後都不包了」、「以前受到包一千就樂翻了，現在小朋友真的好現實啊」、「好扯...一千元才小孩子很多了」、「教養問題，我姪女高中生看到一千眼睛還是會亮起來」。不過，也有網友透露招數「直接包口罩給他就好了啊，小孩還嫌少勒」、「有紅包袋上面有寫『嫌少的可以還我』，直接用那個」、「下次直接給他紅包袋，教他做人」、「爸媽不會教，你就幫忙教啊，紅包帶給他就好！」、「給他紅包袋就好！看要怎麼嫌，小孩不能這樣」。（編輯：張嘉哲）