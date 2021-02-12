90歲嬤端手路菜！老饕見圍爐「神配料」秒跪：基隆才有的

除夕夜不少家庭早已經準備好年菜，也有許多民眾為了一年一次難得的圍爐祭出拿手私房菜。昨（11）日就有一名網友表示，自己90歲的高齡媽媽平日因為體力不好已經不下廚，但這次為了過年團圓，特別守在瓦斯爐前準備一道「手路菜」，畫面曝光後不少識貨的饕客也紛紛興奮大喊「這是基隆才有的」、「這超好吃的！求作法」。

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這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上貼文表示，自己90歲的母親平常因為體力不好已經不太下廚，今年因為圍爐團圓特別出手做一次手路菜，原PO強調這道「蛋腸」是媽媽專門用心準備的料理，「別看起來很簡單，沒有守在爐邊小火一直攪拌是很容易爆漿的，給阿母拍拍手！」。

▲不少基隆網友提到蛋腸也想起家中長輩親手製作的美味。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

文章曝光後吸引超過一萬七千多名網友按讚，原PO也補充表示「蛋腸」可以搭配火鍋吃，「加幾片氣瓜就可上桌」，也有不少網友羨慕的留言回應「超好吃！求做法」、「原來這道菜也很多人知道耶！從小我阿嬤每年過年的手路菜，每年也必備DIY蛋腸，滷味，火鍋都好吃」、「你阿母是基隆人嗎？」、「這是基隆才有的耶！加入火鍋超好吃」、「我最愛吃這個了，可是都買不到！」、「火鍋界的馬卡龍耶」。

此外，有老饕也出面解釋這道料理的製作方式，「蛋腸算基隆特有小吃，小腸其中一端用麻繩綁著然後灌雞蛋液後，尾端綁好下鍋燙」。據了解，由於製作過程不如香腸添加防腐原料，因此保存期限相當短，不少店家不願意進口，也導致這道美味離開基隆就相當少見。（編輯：楊智傑）