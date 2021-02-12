2021最旺「星座X血型」排行！第1名是他　蔡阿嘎也瘋轉發

告別了不順遂的2020年，在嶄新的2021年裡，不少人都希望能扭轉運勢。而近日日網也瘋傳了一張綜合了星座、血型的運勢圖表，一共列出了48種排列組合及排名，就連知名YouTuber蔡阿嘎在臉書也跟著轉發，並巧妙融合拍片題材，也掀起了一波討論。

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從表格中可以看見，2021年最強運第一名由巨蟹座A型奪下，第二名是金牛座A型，第三名為巨蟹座Ｏ型，至於最後一名，則是牡羊座B型。事實上，這份排名是日本網站「hoyme」所刊登，內容則由專家御瀧政子所寫，而此圖則是再由台灣交友社群平台「YouLink」翻譯整理，在網路上掀起熱議。

▲近日網路上瘋傳了一張綜合了星座、血型的運勢圖表，一共列出了48種排列組合及排名。（圖／翻攝自YouLink facebook）

而蔡阿嘎更是將這份排名的內容，和影片題材結合，在昨（11）日除夕公布了和金牛座A型的暴牙B、金牛座O型的大頭佛和處女座O型的二伯一起進行運勢實測的影片，《NOWnews今日新聞》對此也做了詳細報導，蔡阿嘎更在其中揭曉「4大開運方法」，笑翻不少網友。（編輯：郭佩蓉）