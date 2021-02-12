太神奇！團圓桌底藏「火爐、紙鈔」　他1圖揭阿公輩秘密

過年圍爐吃團圓飯，家家戶戶都會準備各式各樣的美味佳餚，擺在桌上和家人一同享用，不過這家人不僅桌上有美食，桌子底下竟然還藏有玄機！一名網友昨（11）日發文，分享他家從阿公那個年代就留下來的傳統，只見桌子底下不僅有火爐、茶壺，還有千元和百元新鈔，另外，甚至還有絕版的50元、100元舊鈔。
該名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示「團圓飯每年都吃到很晚，大家都顧下面現金，阿公時代留下來的傳統，祝大家新年快樂」，從他PO出的照片來看，桌子底下的火爐上擺著一個茶壺，旁邊還有千元新鈔、百元新鈔和絕版的50元、100元舊鈔，通通圍繞著火爐整齊排列著。貼文一出，立刻引起熱議，「第一次看到餐桌下的秘密，好特別」、「正港的，圍爐」、「只有我會擔心不小心燙到腳嗎」、「好特別」、「第一次看到，好奇怪」、「祖傳密方？？？」；也有不少網友注意到50元舊鈔，「那疊50、100塊才是亮點啊」、「50元鈔票絕版了吧..」、「我要50塊那疊」、「50的那疊有價值」。
另外，也有許多人相當好奇這到底是什麼傳統，「好好奇這個傳通的寓意是什麼」、「很好奇這是什麼習俗」、「請問這是什麼做法？好可愛啊！那些錢最後是用抽獎的概念嗎」，對此，就有內行網友表示「早期鄉下過年都會這樣放錢幣之類、代表財運興旺、這戶人家是田橋仔代表」、「財源滾滾的意思，茶壺裡面應該有放銅板」、「圍錢爐」。
事實上，傳統習俗的「圍爐」，源自於古人桌下置一火爐，火爐四周再放置多枚錢幣，象徵闔家團圓，而爐中之火必須熊熊燃燒，代表一家興旺之意，這火爐就是「圍爐」一詞的由來。（編輯：郭佩蓉）