男秀「外公婆紅包」！5張鈔票拿出　全場嗨：可花2週以上

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在臉書社團《爆廢1公社》PO出一篇文章表示，「大概40年以前外婆外公包給我的紅包，那時我才小學，寒假結束帶著這一包到學校...走起路來風很大！」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，一包紅包裡放著五張鈔票，這些鈔票是台灣銀行發行的「舊版台幣」，面額從一千元到十元都有，原PO更回憶直言「當時物價一盤蚵仔煎20、牛肉麵50，而且料多大碗實在，你們有用過這種鈔票嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。全場的網友看完這些鈔票後紛紛嗨爆，留言表示「以前這些可以活兩個禮拜以上」、「小時候一千元很少有人在用，面額太大有的小店找不開，那時候的物價看電影好像15元吧，硬幣還有幾角的」、「以前1000元真的是可以離家出走幾天還花不完，小學零用錢一天一張50的」、「懷念那個時候」、「那個年代的一千元真的很好用，懷念」、「真的是歲月啊」、「這些鈔票應該是台灣錢淹腳目的時代」、「時代的眼淚，回不去了」。事實上，此台幣為第三套橫式新台幣，於民國61（1972）年開始發行新台幣版本，上面印有先總統蔣中正之肖像，本套新台幣使用時間長度反差極大，伍拾圓及壹佰圓鈔票使用時間幾乎長達30年，伍佰圓及壹仟圓鈔票則很快地被第四套橫式新台幣取代。（編輯：王柏文）