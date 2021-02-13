NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

男秀「外公婆紅包」！5張鈔票拿出　全場嗨：可花2週以上

編輯中心/綜合報導

2021-02-13 10:23:57

紅包
▲男秀「外公婆紅包」！五張鈔票拿出，全場嗨翻。（圖／達志影像）
農曆新年來臨，「包紅包」更是家家戶戶會有的模式，各式各樣的紅包及數額依照每個家族形式的不同而有所不一，而近日就有一位網友在網路上分享，「自己外公外婆所包的紅包」，當紅包內的5張鈔票秀出之後，讓全場網友嗨翻直言「可以花2週以上」，引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲從照片中可以看到，一包紅包裡放著五張鈔票，這些鈔票是台灣銀行日前發行的台幣，面額從一千元到十元都有。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
▲從照片中可以看到，一包紅包裡放著五張鈔票，這些鈔票是台灣銀行日前發行的台幣，面額從一千元到十元都有。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
這位網友在臉書社團《爆廢1公社》PO出一篇文章表示，「大概40年以前外婆外公包給我的紅包，那時我才小學，寒假結束帶著這一包到學校...走起路來風很大！」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，一包紅包裡放著五張鈔票，這些鈔票是台灣銀行發行的「舊版台幣」，面額從一千元到十元都有，原PO更回憶直言「當時物價一盤蚵仔煎20、牛肉麵50，而且料多大碗實在，你們有用過這種鈔票嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
全場的網友看完這些鈔票後紛紛嗨爆，留言表示「以前這些可以活兩個禮拜以上」、「小時候一千元很少有人在用，面額太大有的小店找不開，那時候的物價看電影好像15元吧，硬幣還有幾角的」、「以前1000元真的是可以離家出走幾天還花不完，小學零用錢一天一張50的」、「懷念那個時候」、「那個年代的一千元真的很好用，懷念」、「真的是歲月啊」、「這些鈔票應該是台灣錢淹腳目的時代」、「時代的眼淚，回不去了」。
事實上，此台幣為第三套橫式新台幣，於民國61（1972）年開始發行新台幣版本，上面印有先總統蔣中正之肖像，本套新台幣使用時間長度反差極大，伍拾圓及壹佰圓鈔票使用時間幾乎長達30年，伍佰圓及壹仟圓鈔票則很快地被第四套橫式新台幣取代。（編輯：王柏文）
關鍵字

NOW民調中心

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
66.7%33.3%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀